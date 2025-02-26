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Oruç tutarken dikkat edin: Erken tespit edip böbrek sağlığınızı koruyun

Oruç tutarken dikkat edin: Erken tespit edip böbrek sağlığınızı koruyun

12:2926/02/2025, Wednesday
G: 26/02/2025, Wednesday
IHA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Dünya Böbrek Haftası'nda vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir farkındalık adımı atarak düzenlediği "Böbrekleriniz Ne Durumda" konferansıyla kronik rahatsızlığa, sağlıklı bir gelecek için atılacak adımlara ve erken teşhisin sahip olduğu hayati öneme dikkat çekti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık etkinlikleriyle vatandaşları bilinçlendiriyor ve farkındalık anlamında önemli adımlar atıyor. İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle son olarak
"Erken tespit edin, böbrek sağlığınızı koruyun"
başlığıyla SGM'de düzenlenen konferansta dünyada ve ülkemizde yaygın olan kronik böbrek hastalığına dikkat çekildi. Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir, konuşmacılığını ise Doktor Öğretim Üyesi Mahmud İslam üstlendi. Etkinlikte genel böbrek sağlığı, Ramazan ayında böbrek sağlığını koruma yöntemleri ve böbrek ile şeker hastalarının oruç tutma kriterleri gibi önemli konular ele alındı.

Konferansın moderatörlüğünü gerçekleştiren Prof, Dr. Hamad Dheir, "Böbreklerimiz, tansiyonu dengeleyen ve D vitamini sentezleyen hayati organlardır. Diyabet ve yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin en büyük nedenleridir ve önlem alınmazsa diyalize kadar ilerleyebilir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, böbrek hastalıklarını önlemenin en etkili yoludur. Unutmayalım, bilinçlenmek ve erken önlem almak, sağlıklı bir gelecek için en büyük adımdır" dedi.

Böbrek yetmezliği en önemli ölüm nedenlerinden birisi

Konferansta konuşan Doktor Öğretim Üyesi Mahmud İslam, "Böbreklerimiz, kan basıncını düzenler, kemik sağlığında rol oynar ve D vitamini sentezler. Tek bir sağlıklı böbrekle yaşamak mümkün olsa da böbrek hastalıkları ciddi bir sorundur. Gelecekte böbrek yetmezliğinin en önemli ölüm nedenlerinden biri olacağı öngörülüyor. Bu yüzden erken teşhis ve bilinçlenme hayati önem taşır" diye konuştu.


Konferansa Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konferansta, katılımcıların tansiyon ölçümleri yapıldı ve değerleri düzensiz olanlara tansiyon takip kartları verildi. Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nin sunduğu sağlık hizmetleri anlatıldı.

#Sakarya
#Ramazan
#Sağlık

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