Oyunculuk ipte yürümek gibi

Müzik, her zaman hayatımda oldu. Aslında sadece müzik değil sanatın her alanını deneyimlemeye çalışıyorum. Bu sıra Gilgameş operasında oynuyorum. Müthiş bir deneyim. Anneannem sayesinde çocukluğumdan beri resim sanatıyla iç içeyim. Onun gidişinin ardından, başka ressamların resimlerini de almaya başladım. Şimdi hem duvarımda resim asacak yer kalmadı, hem de pırıl pırıl ressam arkadaşlarım oldu. Okuyarak başladığım edebiyat yolculuğuna, yazarak devam ediyorum. Üç tane kitabım yayınlandı. Baleyi, anlatıcı olarak deneyimledim. Aslına bakarsanız sanatın her alanı ilgi alanım, bu durum oyunculuğu da çok besliyor, bundan öte insanlığı besliyor.

Her rol benim için hem iç dünyamda hem dış dünyada kapalı bir kutu. Her insan gibi o rollerinde yaşadığı açmazlar, içsel çatışmalar, dünya ile ilişkisi var. Ben bu kutuyu açtığımda o rol hakkında ne kadar veri varsa topluyorum. Ne yapmam gerektiğini rol bana söylüyor. Rolü tanırken bir yandan da kendimi daha iyi tanıyorum. Prova günü geldiğinde zihnimi olabildiğince serbest bırakmaya çalışıyorum. O anın gerçekliği, karşımda oynadığım diğer oyuncuların etkileri, tepkileriyle, bir doğal oluşum süreci başlıyor o an. İpte yürür gibi hissettiğim çok an var. Bugün ipte yürümeye başlamak istesem muhtemelen duramam bile, ama bunu çalışırsam, her gün yaparsam belirli bir zaman sonra yolda yürümek gibi olur, doğallaşır. Böyle bir şey bir role hazırlanmak benim için. Oyunculuğu bu yüzden de seviyorum. İnsana dair her şey ilgi alanım.