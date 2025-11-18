Prematüre mucizesi Asil savaşçı

Sadece 600 gramdı. Hayata tutunmak için bir avuçtan bile daha küçüktü. Prematüre bebek Asil Ata, annesi Arzu Sansar’ın 24'ncü haftada yaşadığı ani yüksek tansiyon nedeniyle, dünyaya gözlerini “acil” olarak açtı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide, onun için tam 98 gün sürecek nefes kesici bir maraton başlıyordu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, bu minik savaşçının hayattaki ilk kalesi oldu. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin ve ekibinin titiz takibi, henüz gelişmemiş organlarının taşıdığı o büyük risklere karşı verdiği mücadelenin her anına tanıklık etti. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde Asil Ata’nın 98 günün sonunda sağlıkla kucaklandığı o an, bir bebeğin inanılmaz gücünün zaferini ilan etti. Onun hikâyesi, bugün benzer bir mücadele veren on binlerce aile için en güçlü umut ışığı.

24'ÜNCÜ HAFTADA ÇOK KORKTUK

Her şey yolunda giderken mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Asil'in annesi Arzu Sansar, “Tansiyonum çok yüksekti, hemen ameliyata alınacağımı ve Asil Ata’nın doğacağını söylediler. 24'üncü haftadaydık, çok erkendi. Hem çok korktuk, hem de ne olacağını bilemedik. Doğumdan bir gün sonra bebeğim başka bir hastaneye nakledildi. 98 günlük yoğun bakım süreci hepimiz için oldukça zor geçti. 600 gramdı, dokunmaya bile korktuk. Onu bırakıp eve gitmek çok zordu. Babası her gün hem bana hem ona koşuyordu. Hemşireler inanılmaz destek oldu. O destek sayesinde sağlık bir süreç geçirebildik” dedi. Doğru bakım sayesinde bebeği sağlıkla kucağa alabildiklerini vurgulayan Sansar sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an 2 yaşındaki Asil Ata'ya hemşire ablaları ona o kadar güzel baktı ki, iki yıldır hiç hastalanmadı. Bugün çok hareketli, meraklı, insan canlısı bir çocuk. Her girdiği yerde selam veren küçük bir esnaf gibi.”

SÜRE KÜÇÜLDÜKÇE RİSK ARTIYOR

Erken doğan bebeklerin prematüre olarak adlandırıldığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, “32 hafta altı ve bin 500 gramdan küçük bebekler riskli ancak 28 hafta ve 1000 gramın altındaki bebeklerde risk çok artıyor. Bundan 30 yıl önce bu bebekler neredeyse yaşatılmıyordu. Bugün gelişmiş yoğun bakım imkanları sayesinde birçoğunu sağlıklı şekilde taburcu ediyoruz” dedi.

Ayhan Taştekin

GELİŞİMİ TAMAMLAMADAN DOĞUYORLAR

Erken doğan bu bebeklerin beyin, akciğer, bağırsak, göz gelişimini tamamlamadan dünyaya geldiğini anlatan Taştekin, “Zamanında doğan bebeklere göre çok daha fazla sorun yaşayabiliyorlar, hastanede daha uzun kalıyorlar ve ölüm oranları daha yüksek” diye konuştu.

KANGURU BAKIMI ŞART

Prematüre bakımında anne–bebek temasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Taştekin şöyle konuştu: “Anne sütünü sadece besin değil, tedavinin bir parçası kabul ediyoruz. Beyni ve bağırsakları geliştiriyor, enfeksiyonlardan koruyor. Kanguru bakımı ise bebeğin solunumunu ve kalp atışlarını düzenliyor.”











