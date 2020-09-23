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Hayat Prison Breakin 6 sezonu olacak mı Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell cevapladı
TELEVİZYON

Prison Break'in 6. sezonu olacak mı: Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell cevapladı

Yayınlandığı ilk günden beri merakla izlenen efsane dizi Prison Break'in 6. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Müjdeli haberi dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prison Break başrol oyuncuları.
Prison Break başrol oyuncuları.

Efsane dizi Prison Break'in 6. sezonundan müjdeli haber geldi. Prison Break'in 6. sezonunun olup olmayacağı izleyicileri tarafından merak ediliyordu.

Prison Break yeni sezonuyla ekranlarda
HAYAT
Prison Break yeni sezonuyla ekranlarda

Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, sosyal medya hesabından güzel haber verdi.

Prison Break başlıyor
HAYAT
Prison Break başlıyor

Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • Söylenti 1 Ben yaşlıyım.
  • Evet, 50 yaşındayım...
  • Söylenti 2 Kelim.
  • Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor.
  • Söylenti 3 6. sezon olacak.
  • Evet...
  • Söylenti 4 İnsanlardan hoşlanıyor muyum?
  • Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır."

Prison Break'te Türk oyuncu!
HAYAT
Prison Break'te Türk oyuncu!

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Rumor number 1. I’m old. Yes. I’m 50.....Rumor number 2. I’m bald. No I have a full head of hair; the people demand I shave it. Rumor number 3, Will season pb 6 happen. Yes.....Rumor number 4. Do I like humans? No. Not on mass. Definitely not.

HAAKON🇳🇴🇦🇺 (@dominicpurcell)'in paylaştığı bir gönderi ()

Preson Break'in yeni sezon tarihi açıklandı
OYNAT 01:45
Preson Break'in yeni sezon tarihi açıklandı
'Prison Break' dizisi, 8 yıllık aranın ardından 5. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Tam kadronun rol aldığı dizinin ilk bölümü 5 Nisan'da yayınlanacak.
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