Prison Break'in 6. sezonu olacak mı: Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell cevapladı

Efsane dizi Prison Break'in 6. sezonundan müjdeli haber geldi. Prison Break'in 6. sezonunun olup olmayacağı izleyicileri tarafından merak ediliyordu.
Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, sosyal medya hesabından güzel haber verdi.
Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Söylenti 1 Ben yaşlıyım.
- Evet, 50 yaşındayım...
- Söylenti 2 Kelim.
- Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor.
- Söylenti 3 6. sezon olacak.
- Evet...
- Söylenti 4 İnsanlardan hoşlanıyor muyum?
- Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır."