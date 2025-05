Ressam Rauf Tuncer'in "Otağ" sergisi Fatih'te açıldı

Türk kültürüne has ne varsa çalıştım

Türk tarihine ilişkin her şey üzerine çalışmalar yaptığını belirten Tuncer, "Türk kültürüne has ne varsa çalışmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Eserlerimde Orhun alfabesinden metinler de var. Sadece görsel olarak değiller, hepsinin bir veciz anlamı var. Mesela 'Dilde, fikirde, işte birlik', 'Ne mutlu Türküm diyene' gibi şeyler yazıyor." ifadesini kullandı. Otağ serisinin ilk kez sanatseverlerle buluştuğu sergide yer veremedikleri serilerin de bulunduğunu belirten ressam, "Yani çok iyi seriler de var ama çok büyük mekan lazım. Her sanatın soyutlamaya gitmesi gerekiyor, benim için de en cazip olarak çadırlar geldi. Gökyüzünü, çadırları seviyorum, herkese hitap ediyor. Gerçekten Türk'e özgü bir şey çadırlar" dedi.