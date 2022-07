Ruhumuzu doyuran şehirler

SALİH ZEKİ MERİÇ

Şehirler de insanlar gibi yaşayan ve ruhu olan varlıklardır. İlk insanın dünyaya gönderilmesiyle yaptığı ilk iş, Allah’ın emri icabı bir ev yapmak olmuştur. İlk ev Allah’ın evi olarak isimlendirilen ‘Beytullah’tır. Beytullah, ilk insan ile varlığı başlayan ilk evdir. Dolayısı ile insan için, hayat bulduğu mekân olarak vazgeçilmez en önemli unsur evdir.

Evlerin oluşturduğu büyük alanlardan şehirler meydana geliyor. Şehirler, sadece binalardan, yollardan veya farklı unsurlardan ibaret görülmemelidir. Şehirlere ruhunu veren medeniyetler, orada yaşanan olaylar ve o şehrin her köşesine sinen gelenekler ve insan hayatları şehrin tamamlayıcı unsurlarını oluşturur.

Dikkat edilirse her medeniyetin veya her dinin hatta her insanın manevi anlamlar yüklediği şehirleri vardır. Mesela insan için doğduğu şehir, derin acılar yaşadığı veya sevinçler yaşadığı şehirlerin bir yaşam alanı olmaktan öte anlamı vardır. İslam Medeniyeti’nin bağlılarına sunduğu ve farklı anlamlar yüklediği bu şekilde birçok şehir vardır. Tarihin izlerini içinde barındıran, yüz yıllar içinde farklı olaylara şahitlik yapmış kadim şehirlerdir bunlar. Daha çok dini etkenlerle anlam bulan bu kadim şehirlerin, tarihin akışı içerisinde farklı medeniyetler arasında el değiştirmesi o şehri değişik kültür mensupları için anlamlı hale getirmiştir. Müslümanlar için değerli olan bir şehir aynı zamanda Hıristiyanlar veya Yahudiler için de kıymetli ve kutsal sayılabiliyor.

REKLAM

Şüphesiz İslam toplumları için bu anlamlı ve manevi yönü olan şehirlerin başında Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere gelmektedir. İslam Peygamberi Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’nin doğup büyüdüğü ve İslam’ı tebliği ettiği iki özel şehir. Tüm dünya Müslümanları için kıymeti elbette Allah’ın Peygamber Efendimiz’e verdiği değerden ileri gelmektedir. Mekke, şehirlerin anası olarak kabul edilen bir şehir olmakla beraber ilk evin yani Beytullah’ın yapıldığı kutsal bir şehirdir. Medine ise Peygamber Efendimiz’in ve birçok sahabenin medfun olduğu nurlu şehir olarak ifade edilen özel bir şehirdir.

MANEVİ BİR REHBER

Erkam Yayınları markası ile yayınlanan Fezâil-i Mekke-i Mükerreme yani Mekke-i Mükerreme’nin Faziletleri isimli eser işte manevi bakımdan derin manalar taşıyan bu kutlu şehri anlatmaktadır. 1927 yılında vefat eden ve aynı zamanda Nekşibendi Şeyhi olan Halil Hamdi Dağıstânî’nin kaleme aldığı bu güzel eser, Mekke’nin bir Müslüman’ın gönül dünyasında neler ifade etmesi gerektiğini kısa ve öz bir şekilde izah etmektedir. Arapça olarak telif eldilen bu güzel eseri Türkçe’ye Cafer Durmuş Bey kazandırdı. Kısa bir önsözden sonra Halil Hamdi Dağıstânî hakkında bilgi verildikten sonra Mekke-i Mükerreme’ye gidecek olan Müslümanlara adeta manevi bir rehber niteliğinde tavsiyelerde bulunuyor. Bu beldeye hangi hâlet-i ruhiye ile gidilmesi gerektiğini, kalbî olarak nasıl bir hazırlık içinde olunması gerektiği ve Hac ibadetinin nefis ve şeytanla mücadelede bir zirve teşkil ettiği gibi konular kitabın sayfaları arasında okurları bekliyor.

REKLAM

Bu eser, bir yönü ile mekânların insan hayatında ne gibi tesirleri olduğunu ve insanların mekânlardan nasıl manevi güç aldıklarının da bir izahı şeklinde sunuluyor. Allah’ın etrafını bereketlendirdiğini buyurduğu ve Kâbe gibi kutsal bir yapının bulunduğu Mekke, her bir mümin için şehirlerin zirvesinde duran kutlu bir mekândır. Bu kitap bize bunu farklı yönleri ile anlatıyor.