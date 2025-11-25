'Rus Temel Reis' kollarını kaybetmek üzere

Rusya’dan gelen haberlere göre Tereshin’e yıllar boyunca kollarına kimyasal enjekte etmesi sonucu ciddi doku çürümesi gelişti. Genç adamın kolu yakın zamanda patladı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde derin bir delik ve çürümüş dokular görüldü.

Doktorlar, kollarını kurtarabilmesi için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor. Ancak bu ameliyatlar, vücudundaki enfeksiyon tamamen temizlenene kadar yapılamıyor.

Son enfeksiyon ise o kadar ilerledi ki yaraların artık iyileşmediği ifade ediliyor. Tereshin daha önce yaptığı hatadan söz ederek “aptallık ettim” demiş, doktorlar da toksik madde çıkarılmazsa ölüm riski olduğunu söylemişti.