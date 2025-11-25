Yeni Şafak
'Rus Temel Reis' kollarını kaybetmek üzere

13:4525/11/2025, Salı
Doktorlar, kollarını kurtarabilmesi için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor.
Yıllarca kollarına enjekte ettiği kimyasal maddelerin yol açtığı ağır enfeksiyon, “Rus Temel Reis” Kirill Tereshin’i iki kolunu birden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Petrol jeli benzeri enjeksiyonlarla kollarını yapay şekilde büyüterek “Rus Temel Reis” lakabını alan 29 yaşındaki Kirill Tereshin, ağır bir enfeksiyon nedeniyle iki kolunu birden kaybedebilir.


Rusya’dan gelen haberlere göre Tereshin’e yıllar boyunca kollarına kimyasal enjekte etmesi sonucu ciddi doku çürümesi gelişti. Genç adamın kolu yakın zamanda patladı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde derin bir delik ve çürümüş dokular görüldü.


Doktorlar, kollarını kurtarabilmesi için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor. Ancak bu ameliyatlar, vücudundaki enfeksiyon tamamen temizlenene kadar yapılamıyor.

Rus fenomen yıllarca kol kaslarına kimyasal madde enjekte ederek dünya çapında ün kazandı.

TOKSİK MADDE ÇIKARILMAZSA ÖLÜM RİSKİ VAR

Tereshin, 2017’de kimyasal enjekte etmeye başlamış, devasa kol kasları sayesinde nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu. 2019’da da zarar gören dokuların bir kısmı çıkarılmıştı.


Son enfeksiyon ise o kadar ilerledi ki yaraların artık iyileşmediği ifade ediliyor. Tereshin daha önce yaptığı hatadan söz ederek “aptallık ettim” demiş, doktorlar da toksik madde çıkarılmazsa ölüm riski olduğunu söylemişti.

#Temel Reis
#Kimyasal Madde
#Rusya
