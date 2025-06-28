Sağlık Bakanlığından güvenli tatil için plajlara yakın takip

adresinden buradaki tüm plajlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Bu sitemizde plajın özelliklerini filtreleyebilecekleri bir butonu da eklemiş olduk. Bu siteden, plajın kum ya da çakıl olup olmadığı, konumu, derinliği, sahil uzunluğu, engelli erişimi, otopark durumu, kamp alanı olup olmadığı gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Aynı zamanda mükemmel, iyi orta ve kötü sınıflandırması içerisinde bu almış olduğumuz numunelerin birebir sonuçlarını tüm şeffaflığıyla yıllara göre görülebiliyor. En yakın sağlık kuruluşu, hangi aile sağlık merkezine veya hastaneye yakın olduğu ayrıca balıkçılığa uygun olup olmadığı bilgisi de yer alıyor"