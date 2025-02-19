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Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına cevap: Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına cevap: Son 10 yılın en düşük seviyesinde

12:2419/02/2025, Çarşamba
AA
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Uzman doktorlar, 2022-2023 yıllarında son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini bildirdi.
Uzman doktorlar, 2022-2023 yıllarında son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, "kalp krizi arttı" iddialarına yönelik açıklama yaptı.


Bakanlığın
"Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm
" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Uzman arkadaşlarımız tarafından TÜİK verileri ekseninde yıllar bazında ve yaş kırılımları dikkate alınarak hazırlanan grafiğimizi vatandaşlarımızın, sağlık camiamızın ve basının ilgi ve takdirlerine sunuyoruz"


#gençlerde kalp krizi
#Sağlık Bakanlığı
#TÜİK

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