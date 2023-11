Şairlerden ‘Küresel İntifada’ çağrısı

Türkiye’de yüzün üzerinde şair bir araya gelerek, “Türkiye’den Sesleniyoruz Şairler Girişimi” başlığı altında Filistin için küresel intifada çağrısı yaptı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Çince, Rusça, Boşnakça, Farsça ve Hintçe dilleriyle birlikte 24 dilde yayınlanan çağrıda, her tür savaşa karşı olduğunu belirten şairler, İsrail’in Gazze’de doruk noktasına vardırdığı şiddet ve katliamların bir an önce durdurulması için bütün insanlığı göreve çağırdı. “Her ölen insanda, insanlığın öldüğünü haykırmaya devam edeceğiz” sözleriyle başlayan çağrıda, “Varoluşunu yalnızca yıkarak ve yok ederek sergileyen, merhamet duygusu harabeye dönmüş bir terör devleti, insan beyniyle beslenen mitolojik yaratıklar gibi her gün sayısız sivilin canını alıyor” ifadelerine yer verildi.