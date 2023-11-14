Şairlerden ‘Küresel İntifada’ çağrısı

Türkiye’de yüzün üzerinde şair bir araya gelerek, “Türkiye’den Sesleniyoruz Şairler Girişimi” başlığı altında Filistin için küresel intifada çağrısı yaptı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Çince, Rusça, Boşnakça, Farsça ve Hintçe dilleriyle birlikte 24 dilde yayınlanan çağrıda, her tür savaşa karşı olduğunu belirten şairler, İsrail’in Gazze’de doruk noktasına vardırdığı şiddet ve katliamların bir an önce durdurulması için bütün insanlığı göreve çağırdı. “Her ölen insanda, insanlığın öldüğünü haykırmaya devam edeceğiz” sözleriyle başlayan çağrıda, “Varoluşunu yalnızca yıkarak ve yok ederek sergileyen, merhamet duygusu harabeye dönmüş bir terör devleti, insan beyniyle beslenen mitolojik yaratıklar gibi her gün sayısız sivilin canını alıyor” ifadelerine yer verildi.

KATİLE DUR DİYORUZ

Katledilen insanların medyada sadece bir istatistik olarak kullanıldığı aktarılan açıklamada, “Her ölen insanda insanlığın öldüğünü haykırmaya devam edeceğiz. Biz şairler, Gazze’de ablukaya alınan insanlık onurunu ve varoluşunu korumayı bir ödev kabul ediyor ve katile ‘dur’ diyoruz” denildi. Çağrıya destek veren isimler arasında Tahir Abacı, Hüseyin Akın, Bircan Çelik, Mazlum Çetinkaya, Bestami Yazgan, Suavi Kemal Yazgıç, Ercan Yılmaz, Ali Ural, Nurettin Durman, Ali Ayçil, Beşir Ayvazoğlu, Hilmi Yavuz, H. Hüsrev Hatemi, Süreyya Berfe, Cahit Koytak, Mustafa Ruhi Şirin, Haydar Ergülen, Birhan Keskin, Ömer Erdem, Asuman Susam, Şeref Bilsel ve Nilay Özer yer alıyor.

Öte yandan İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim’de başlattığı “Gazze Şiir Nöbeti”, bu hafta Üsküdar’da sürdü. Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’nda bir araya gelen Faysal Soysal, Zeki Bulduk ve İbrahim Paşalı gibi şairlerin yanı sıra yönetmen Nazif Tunç, sanatçı Mehmet Lütfi Şen ve yazar Esra Kartal Soysal, ünlü şairlerin eserlerini Gazze için seslendirdi.







