Salgına erken uyarı sistemi

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, olası pandemiler dahil olmak üzere güncel teknoloji ve yapay zeka desteği ile sürveyans sistemleri geliştirilecek. Bu sistem ile hastalıklara ve hastalara ait bilgiler zamanında ve düzenli bir şekilde toplanacak. Hastalıkların ilerleme modelleri belirlenecek ve yayılımları takip edilecek. Böylece salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunacak. Çalışmalar kapsamında bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi geliştirilecek. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede nitelikli insan gücü artırılacak.