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Hayat

Salgına erken uyarı sistemi

Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıkların ihbarı için bir bildirim sistemi üzerinde çalışıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:06 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, olası pandemiler dahil olmak üzere güncel teknoloji ve yapay zeka desteği ile sürveyans sistemleri geliştirilecek. Bu sistem ile hastalıklara ve hastalara ait bilgiler zamanında ve düzenli bir şekilde toplanacak. Hastalıkların ilerleme modelleri belirlenecek ve yayılımları takip edilecek. Böylece salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunacak. Çalışmalar kapsamında bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi geliştirilecek. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede nitelikli insan gücü artırılacak.




#Sağlık
#Aktüel
#Hayat
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