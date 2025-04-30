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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fındık üreticilerine öneri: Bilinçli ve dengeli gübreleme yapılmalı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fındık üreticilerine öneri: Bilinçli ve dengeli gübreleme yapılmalı

17:2530/04/2025, Çarşamba
AA
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Fındık üreticilerine bol ve kaliteli ürün için "dengeli gübreleme yapın" önerisi.
Fındık üreticilerine bol ve kaliteli ürün için "dengeli gübreleme yapın" önerisi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın bölge ekonomisi için stratejik bir ürün olduğunu aktardı.

Samsun'da 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda fındık üretimi yapıldığını bildiren Sağlam,
"Fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli gübreleme yapılması gerekir. Fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin belirlenebilmesi için tekniğine uygun şekilde toprak ve yaprak örnekleri alınır ve analizleri yaptırılır. Analiz sonuçlarına göre belirlenen besin maddeleri yani gübreler, bitkiye topraktan ve yapraktan uygulanır. Uygulama zamanlarına göre kışlık ve yazlık gübreleme olarak bilinir."
ifadelerini kullandı.

"Fındık yetiştiriciliğinde zamanını geçirmeden gübreleme yapılmalı"

Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin maddelerini köklerinden aldığını ve bu besin maddelerinin çoğunun topraktan uygulanan gübrelerle karşılandığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Bitkinin kök dağılımı eğimli ya da düz arazilerde aynı biçimde dağılım göstermez. Eğimli arazilerde kökler eğim yönünde daha fazla iken, düz arazilerde her yönde eşit dağılmaktadır.
Gübreleme yapılırken eğimli arazilerde köklerin yukarıya doğru 1-2 metre, aşağıya doğru 2-3 metre kadar geliştiği göz önünde bulundurulmalıdır. Fındık yetiştiriciliğinde tekniğine uygun şekilde ve zamanını geçirmeden gübreleme yapılması, verim ve kaliteli ürün elde edilmesi için önemli olup gübreler bitkinin taç iz düşümüne verilmelidir
."açıklamasında bulundu.

"Fındık bahçelerinde mayıs sonu dip sürgünü temizliği yapılmalı"

Sağlam, azotlu gübrelerin fındığın gelişiminde azota en fazla ihtiyaç duyduğu dönemler dikkate alınarak yılda iki defa toprağa verilmesi gerektiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Toprak analiz sonuçlarına göre, tavsiye edilen miktarın yarısı sürgün büyümesi başlamadan önce ve tomurcuklar uyanırken fındık dal iz düşümü altında 30-40 santimetre genişliğindeki banda düzgünce serpilip 5-10 santimetrelik toprak derinliğine çapayla karıştırılır. Tavsiye edilen azotlu gübrenin diğer yarısı ise mayıs sonunda aynı şekilde verilmelidir. Ayrıca, mayıs sonunda fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği de yapılmalıdır. Mikro element gübreleri, eksiklikleri belirlendiğinde yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Fındık bahçelerinde hasat sonrası yaptırılacak analiz sonuçlarına göre de sonbaharda kasımdan itibaren şubat ayına kadar fosforlu gübreler, potaslı gübreler, çiftlik gübresi ve kireç verilebilir"
dedi.

Fındık yetiştiriciliğinde bakım ve gübreleme işlemleri ihmal edildiğinde toprak verimliliğinin yıldan yıla azalış göstereceğine dikkati çeken Sağlam, "Özellikle don zararı görülen bahçeler başta olmak üzere bütün fındık bahçelerinde üreticilerimizin fındığın yetiştirildiği koşulları dikkate alarak eğimli ya da düz arazilerde eksikliği görülen gübreleri tekniğine uygun şekilde zamanını geçirmeden bahçelerine vermelerinin bu yılın olduğu kadar gelecek yılın verimi için de önemli. Üreticilerimizin yaşanan olumsuzluklardan en az oranda etkilenmesini temenni ediyor, her zaman olduğu gibi bu dönemde de üreticimizin yanında olduğumuzu vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



#dengeli gübreleme
#fındık
#Karadeniz Bölgesi
#Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü
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