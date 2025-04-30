Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fındık üreticilerine öneri: Bilinçli ve dengeli gübreleme yapılmalı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.
Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın bölge ekonomisi için stratejik bir ürün olduğunu aktardı.
"Fındık yetiştiriciliğinde zamanını geçirmeden gübreleme yapılmalı"
Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin maddelerini köklerinden aldığını ve bu besin maddelerinin çoğunun topraktan uygulanan gübrelerle karşılandığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:
"Fındık bahçelerinde mayıs sonu dip sürgünü temizliği yapılmalı"
Sağlam, azotlu gübrelerin fındığın gelişiminde azota en fazla ihtiyaç duyduğu dönemler dikkate alınarak yılda iki defa toprağa verilmesi gerektiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
Fındık yetiştiriciliğinde bakım ve gübreleme işlemleri ihmal edildiğinde toprak verimliliğinin yıldan yıla azalış göstereceğine dikkati çeken Sağlam, "Özellikle don zararı görülen bahçeler başta olmak üzere bütün fındık bahçelerinde üreticilerimizin fındığın yetiştirildiği koşulları dikkate alarak eğimli ya da düz arazilerde eksikliği görülen gübreleri tekniğine uygun şekilde zamanını geçirmeden bahçelerine vermelerinin bu yılın olduğu kadar gelecek yılın verimi için de önemli. Üreticilerimizin yaşanan olumsuzluklardan en az oranda etkilenmesini temenni ediyor, her zaman olduğu gibi bu dönemde de üreticimizin yanında olduğumuzu vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.