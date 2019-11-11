Hayat Sanatın zirvesi Onu anlatmaktır
AKTÜEL

Sanatın zirvesi O’nu anlatmaktır

Mevlid-i Nebî sergisi, MÜSİAD Genel Merkezi’nde açıldı. Âyet, hadis, mısra ve beyitlerin hat, tezhip ve minyatüründen oluşan 37 eserde 34 sanatçının imzası var. Prof. Dr. Fatih Andı, “İslâm sanatının zirve noktası Hz. Peygamber’i anlatmakta odaklanmıştır” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
“Mevlid-i Nebi” sergisi
“Mevlid-i Nebi” sergisi

Peygamber Efendimiz’in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî sergisi, MÜSİAD Genel Merkezi’nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sergide otuz dört sanatçının ayet, hadis, mısra ve beyitlerden oluşan hat, tezhip ve minyatür alanında 37 eseri bulunuyor.

MISRA MANAYA UYGUN

FSMV Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, sergi açılışında peygamberi sanatla sevmek konusuna değindi. İslam sanatının önemine değinen Andı “İnsan fıtraten güzele meyillidir. Çünkü Allah insanı, ahseni takvim üzere yaratmıştır. İnsanların en güzeliyse Hz. Peygamber’dir. İnsanın güzele meyilinden sanat doğmuştur, sanatın varabileceği en güzel ifade konusu ise Hz. Peygamber’dir. İslâmi adap ve hassasiyet çerçevesinde anlatabilmesi, ibadet aşkıyla yapabileceği en anlamlı faaliyetlerden birisidir. Bence Müslüman sanatının zirve noktası Hz. Peygamber’i anlatmakta odaklanmıştır. Naat edebiyatı, hilye, minyatürün sembollerle ifade şekli bunun göstergesidir” diye konuştu.

Küratör Hilal Arpacıoğlu, serginin hattat ve akademisyen Ali Toy’un öncülüğünde hazırlandığını söyledi. Afişte yer alan eserin sahibi sanatçı ve akademisyen Davut Bektaş, Dede Ömer Ruşenî Efendi’nin naatının ilk satırını kullandığını belirterek “Mısra manaya uygun düştü. Şeklen de sergiye uyumlu oldu” dedi. Zahriye sayfası tezhip eseriyle sergide yer alan Arzu Tozlu ise “En kusursuz sanat eseri Kur’an’dır, en kusursuz insan da Hz. Muhammed’dir. Biz bu kusursuzluğu sanata dönüştürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BİRBİRİNİ BÜTÜNLÜYOR

  • Sergide birbirini bütünleyen eserlerin olduğuna dikkat çeken sanatçı Cihangir Aşurov, eserinde gülün doğumuyla birlikte ona doğru yönelen eski ağaçları yani medeniyetleri işaret ettiğini, gülden akan ilim sularının da ulaştığı yeri yeşerttiğini söyledi. Aşurov, “İsteyen herkes kendi yeteneği ve duyguları ölçüsünde O’nu sanatla anlatabilir” dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlıyor
HAYAT
Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlıyor
Türkiyenin gücü cesaretidir

Türkiye'nin gücü cesaretidir

Cumhuriyeti istismarcı zihniyetin insafına terk etmeyeceğiz.
Saat 11.11’de 11 milyon fidan

Saat 11.11’de 11 milyon fidan

Türkiye'nin 2023 farklı noktasında fidanlar toprakla buluşacak.
Almanyanın yeni Berlin Duvarı

Almanya'nın yeni Berlin Duvarı

​Ülkenin doğusu ırkçılığın ve İslam düşmanlığının kalesine dönüştü.
Irak’ta kaos bitmiyor

Irak’ta kaos bitmiyor

​Sokaklardaki çatışmalarda ölü sayısı 301'e yükseldi.
Faizdeki düşüş devam etmeli

Faizdeki düşüş devam etmeli

​TCMB'nin 12 Aralık'taki toplantısında 100 baz puanlık indirim bekleniyor.
Turizmde<br>kredi desteği

Turizmde
kredi desteği

​9 aylık dönemde 6 milyar lira artış gösterdi.

Bolivya'da askeri darbe

Bolivya'da askeri darbe

Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti.

Mahallesinden seçilemedi

Mahallesinden seçilemedi

​CHP'li Özgür Özel, kendi mahallesinde liste dışı kaldı.

Beşiktaş toparladı

Beşiktaş toparladı

​Lige kötü başlayan Beşiktaş üst üste 3. galibiyetini aldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
ABD'nin <br>S-400 korkusu

ABD'nin
S-400 korkusu

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması.
Hedef <br>10 milyar dolar

Hedef
10 milyar dolar

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.
4 kişilik aileye hüzünlü veda

4 kişilik aileye hüzünlü veda

Yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.
Trabzonspor <br>zirveye koşuyor!

Trabzonspor
zirveye koşuyor!

Liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Ölümlerinde siyanür şüphesi
Gündem

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Ölümlerinde siyanür şüphesi

Antalya’da bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek’e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek’e ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.
Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem: Dernekleri basılınca uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
Gündem

Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem: Dernekleri basılınca uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

Denizli’de narkotik polisi yaklaşık 3 ay süren takip sonrası zehir tacirlerine yönelik özel harekat polisi destekli şafak vakti operasyon yaptı. 6 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu trafiğini ise ‘Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’ndan yönettikleri ortaya çıktı.
Terörün finans kaynağına büyük darbe, kullanıma hazır 489 kilogram esrar ele geçirildi
Gündem

Terörün finans kaynağına büyük darbe, kullanıma hazır 489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lice ve Çermik ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan S.A., O.A., E.K. ve Ç.K. isimli dört şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.