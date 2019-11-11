Sanatın zirvesi O’nu anlatmaktır

Peygamber Efendimiz’in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî sergisi, MÜSİAD Genel Merkezi’nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sergide otuz dört sanatçının ayet, hadis, mısra ve beyitlerden oluşan hat, tezhip ve minyatür alanında 37 eseri bulunuyor.

MISRA MANAYA UYGUN

FSMV Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, sergi açılışında peygamberi sanatla sevmek konusuna değindi. İslam sanatının önemine değinen Andı “İnsan fıtraten güzele meyillidir. Çünkü Allah insanı, ahseni takvim üzere yaratmıştır. İnsanların en güzeliyse Hz. Peygamber’dir. İnsanın güzele meyilinden sanat doğmuştur, sanatın varabileceği en güzel ifade konusu ise Hz. Peygamber’dir. İslâmi adap ve hassasiyet çerçevesinde anlatabilmesi, ibadet aşkıyla yapabileceği en anlamlı faaliyetlerden birisidir. Bence Müslüman sanatının zirve noktası Hz. Peygamber’i anlatmakta odaklanmıştır. Naat edebiyatı, hilye, minyatürün sembollerle ifade şekli bunun göstergesidir” diye konuştu.

Küratör Hilal Arpacıoğlu, serginin hattat ve akademisyen Ali Toy’un öncülüğünde hazırlandığını söyledi. Afişte yer alan eserin sahibi sanatçı ve akademisyen Davut Bektaş, Dede Ömer Ruşenî Efendi’nin naatının ilk satırını kullandığını belirterek “Mısra manaya uygun düştü. Şeklen de sergiye uyumlu oldu” dedi. Zahriye sayfası tezhip eseriyle sergide yer alan Arzu Tozlu ise “En kusursuz sanat eseri Kur’an’dır, en kusursuz insan da Hz. Muhammed’dir. Biz bu kusursuzluğu sanata dönüştürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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BİRBİRİNİ BÜTÜNLÜYOR

Sergide birbirini bütünleyen eserlerin olduğuna dikkat çeken sanatçı Cihangir Aşurov, eserinde gülün doğumuyla birlikte ona doğru yönelen eski ağaçları yani medeniyetleri işaret ettiğini, gülden akan ilim sularının da ulaştığı yeri yeşerttiğini söyledi. Aşurov, “İsteyen herkes kendi yeteneği ve duyguları ölçüsünde O’nu sanatla anlatabilir” dedi.