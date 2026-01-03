Şanlıurfa’da 15 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa-Mardin karayolunda durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL olarak değerlendirilen gümrük kaçağı, 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket tütün mamülü, 2 bin 700 adet elektronik sigara, 5 bin adet puro ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.