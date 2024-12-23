Sharpie Akrilik markörler ile dünya senin tuvalin

Newell Brands markalarından Sharpie, yaklaşan 2025'i renklendirmeye hazırlanıyor. Sharpie Akrilik Kreatif markörü birden fazla yüzey ve malzeme üzerinde kullanarak yıl boyu renkli çalışmalar yapabilirsiniz. Sevdikleriniz için eğlenceli bir hediye alternatifi de sunan Sharpie Akrilik Kreatif markörün geniş renk alternatifi bulunuyor.

Sharpie Akrilik Kreatif markör kumaş, plastik, deri, cam, seramik, deri, taş ve ahşap gibi birçok yüzeyde kullanım özelliğine sahip. Sharpie Akrilik markörler kağıdın arkasına geçmeyen ve tam örtücülük sağlayan canlı renkleri sayesinde ve hem açık hem koyu renk zeminlerde mükemmel kullanım imkanı sunuyor. Yuvarlak ve fırça uç alternatifi de bulunan Sharpie Akrilik Kreatif markörleri kullanmak için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yok, kapağı açın ve kendi dünyanızı oluşturmaya başlayın.