Sharpie Akrilik markörler ile dünya senin tuvalin

Newell Brands markalarından Sharpie, 2025'i renklendirmeye hazırlanıyor. Sharpie Akrilik Kreatif markörleri kullanarak her türlü zemin üzerinde çalışmalar yapabilir veya sevdiklerinize hediye ederek onlara eğlenceli bir alternatif sunabilirsiniz.
Newell Brands markalarından Sharpie, yaklaşan 2025'i renklendirmeye hazırlanıyor. Sharpie Akrilik Kreatif markörü birden fazla yüzey ve malzeme üzerinde kullanarak yıl boyu renkli çalışmalar yapabilirsiniz. Sevdikleriniz için eğlenceli bir hediye alternatifi de sunan Sharpie Akrilik Kreatif markörün geniş renk alternatifi bulunuyor.
Geniş kullanım alanı
Sharpie Akrilik Kreatif markör kumaş, plastik, deri, cam, seramik, deri, taş ve ahşap gibi birçok yüzeyde kullanım özelliğine sahip. Sharpie Akrilik markörler kağıdın arkasına geçmeyen ve tam örtücülük sağlayan canlı renkleri sayesinde ve hem açık hem koyu renk zeminlerde mükemmel kullanım imkanı sunuyor. Yuvarlak ve fırça uç alternatifi de bulunan Sharpie Akrilik Kreatif markörleri kullanmak için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yok, kapağı açın ve kendi dünyanızı oluşturmaya başlayın.
Hayalinizi renklendirin
Sharpie kalemleriyle boyanan eşyalar malzemeye uygun şekilde sabitlendiğinde kullanılan yüzeylerde renklerin canlılığı solmadan uzun süre korunabiliyor. Ön bir hazırlık gerektirmeden rahatlıkla kullanabilen ve size kendi tasarımınızı oluşturabilme imkanı tanıyan Sharpie Akrilik markörler özel fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Sharpie Akrilik markörün yuvarlak uçlu 12'li seçeneği 700 TL.