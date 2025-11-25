Sigara enfeksiyon yatkınlığını artırıyor!

Bu dönemde grip, soğuk algınlığı, zatürree ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Başta kronik rahatsızlığı olan bireyler olmak üzere günlük yaşamda uygulanabilecek basit fakat etkili önlemlerle bu hastalıkların büyük bir kısmının önüne geçilebiliyor. Memorial Göztepe Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mahir Cengiz, solunum yollarının sağlıklı kalması için ortamın nem dengesi önemli rol üstlendiğini belirterek, “Kuru hava, solunum yollarını tahriş ederek enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Bu nedenle ev içi nem oranının yüzde 40–50 seviyesinde tutmak gerekiyor” dedi. Sigara dumanına maruz kalmanın solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını anlatan Cengiz, aktif ve pasif içicilikten uzak durmak önemli olduğunu vurguladı.

DENGELİ BESLENİN

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmenin şart olduğunu ifade eden Cengiz, “Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, yağsız protein ve zeytinyağı, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağları içeren bir beslenme düzeni tercih edilmeli. C vitamini ve çinko alımı artırılmalı. Portakal, kivi, brokoli, kırmızıbiber ve fındık gibi besinler bağışıklık sistemini destekliyor. Kış aylarında güneşlenme süresi azaldığı için D vitamini düzeyleri düşebilir. Gerekirse doktor önerisiyle takviye alınmalı. Yeterli kalitede uyumak çok önemli. Günde 7-8 saat uyku, bağışıklık fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için gerekli” değerlendirmesi yaptı.

KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT

Diyabet, hipertansiyon, KOAH veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde kış aylarında görülen enfeksiyonlar daha ağır ve hızlı seyredebildiğini anlatan Cengiz, “İlaçların düzenli kullanılması, kan şekeri ve tansiyonun takip edilmesi ve rutin kontrollerin aksatılmaması son derece önemli. Kronik hastalıkların iyi yönetilmesi, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırıyor” şeklinde konuştu. Kış döneminde bu riski azaltmanın en etkili yollarından birinin el hijyeni olduğunu dile getiren Cengiz, hasta kişilerle temas edilmemesini tavsiye etti.

STRESİ AZALTIN

Düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kalp ve damar sağlığını da destekliyor. Haftada en az üç gün 30 dakikalık egzersiz ya da günde 8-10 bin adım atmanı sağlık üzerine olumlu etki ettiğini hatırlatan Cengiz sözlerin şöyle sürdürdü: “Kış aylarında güneş ışığından yeterince yararlanmak için öğle saatlerinde kısa yürüyüşler D vitamini sentezini artırarak, ruh halini de iyileştiriyor. Bu etkileri nefes egzersizleri ve hobi aktiviteleriyle yönetmek gerekiyor. Bu sayede kış aylarında daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz.”







