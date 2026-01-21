Sigara yasağı genişliyor mu? 'Görünürlüğü' tarih oluyor, Bakan Memişoğlu detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Haber Global Televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Memişoğlu, 2010'lu yıllarda Türkiye'de kapsamlı bir çalışmayla sigara ile mücadele dönemi yaşandığını, ancak son dönemde özellikle gençler ile kadınlar arasında sigara kullanım oranlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi.
Sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini anımsatan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, şöyle devam etti:
Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele
Memişoğlu, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonu ile çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"2026 KPSS'den sonra atama yapmayı hedefliyoruz"
"Bizden önce ambulansların lastiği yoktu" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Memişoğlu, bu ifadeyi eleştiri amacıyla değil, genç kuşaklara geçmişteki şartları hatırlatmak için kullandığını ve bunu bizzat yaşayan bir hekim olarak söylediğini ifade etti.
Türkiye'de 2002'de 348 ambulans bulunduğunu, bugün bu sayının 6 bin 800'e ulaştığını aktaran Memişoğlu, o dönemde yılda yaklaşık 300 bin hastanın ambulansla taşındığını, bugün bu sayının 7 milyona çıktığını belirtti.
"Randevu bekleyen hasta sayısı 300-400 bine düştü"
Randevu sorununu önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Yoğunluk yaşanan branşlarda cihaz altyapısını artırdık, hekim atamalarını buna göre planladık. Randevu bekleyen hasta sayısı 3,5-4 milyon bandından 300-400 bine düştü." dedi.
Memişoğlu, Aydın'da 1300 yataklı Şehir Hastanesi açacaklarını ifade ederek, Samsun Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını, Ordu, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş'ta da şehir hastanesi projesinin sürdüğünü söyledi.
Sancaktepe'de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edildiğini kaydeden Memişoğlu, bu projelerin vatandaşlara büyük hizmet sunacağını sözlerine ekledi.