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Hayat Silivride ölü caretta caretta kıyıya vurdu
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AKTÜEL

​Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Silivri’de kıyıya vurdu. Akdeniz sularında yaşadığı bilinen caretta caretta’nın Marmara’da kıyıya vurması görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi IHA
Caretta carettalar 35 yıldır Marmara Denizinde görülmüyordu.
Caretta carettalar 35 yıldır Marmara Denizinde görülmüyordu.

Akdeniz sularında yaşadığı bilinen ve nadiren Ege’de görülen deniz kaplumbağası caretta caretta Silivri’de kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta caretta’nın 35 yıldır görülmediği Marmara Denizi'nde ölü olarak kıyıya vurması dikkat çekti.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde sahil şeridinde caretta caretta olduğu ihbarını alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) yetkilileri hareket geçti.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan incelemelerde bulundu. Caretta caretta'nın ölü olarak kıyıya sürüklendiğini tespit eden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verdi. Silivri'ye gelen ekipler, inceleme yapılmak üzere caretta caretta'yı alarak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürdü.

Ekobiyolojik sistemde onarım olduğuna işaret

Caretta caretta'nın Marmara denizinde görülen bir tür olmadığını söyleyen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, "Marmara'da nadiren görülen deniz kaplumbağaları var ancak Caretta Caretta bu türlerden değil. Yani Marmara'da 30-35 yıl önce var olduğunu biliyoruz. Bugün Silivri kıyılarında bir Caretta Caretta olduğunun bildirilmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ancak maalesef geldiğimizde ölü olduğunu fark ettik. Bir kaç yıl önce de bu türe Marmara'da rastlanmıştı. Bu ekobiyolojik sistemde onarım olduğuna işaret ediyor olabilir. Tabi bir deniz taşıtıyla sürüklenerek gelmesi de mümkün. Bu ancak otopsi işleminden sonra belli olabilir” dedi.

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“İhbarı aldıktan hemen sonra konuyu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile paylaştık” diyen Paçalı, şöyle devam etti:

“Hem kendisi, hem Tabiat Varlıklarını Koruma İzleme Genel Müdürü’müz, Genel Müdür Yardımcı’mız, hem il müdürlerimiz, hem Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla yakından ilgileniyorlar. Caretta Caretta'mız incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Gelecek olan rapora göre daha net konuşmak mümkün olur."

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