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Sinop'ta denizde boğulan 9 yaşındaki Semih'in organları 3 çocuğa umut oldu

Sinop'ta denizde boğulan 9 yaşındaki Semih'in organları 3 çocuğa umut oldu

07:2614/06/2025, Cumartesi
IHA
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Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla taşınarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.
Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla taşınarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki minik Semih'in, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Minik Semih'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 çocuğa umut oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Semih Efe Ö., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Semih'in beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Semih'in 2 böbreği ve karaciğeri OMÜ'de Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut koordinasyonunda yapılan ameliyatla alındı. Böbrekler Ankara'da, karaciğer ise Bursa'da organ bekleyen 3 çocuğa nakledilecek.


OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, "11 Haziran'da boğulma nedeniyle gelen çocuğumuz maalesef bugün beyin ölümü tanısı aldı. Yapılan görüşmede ailesi gönüllülük yaparak karaciğer ve böbreklerini bağışladı. Organları yine kendisi gibi olan çocuklara gidecek. Böbrekler Ankara'ya, karaciğer ise Bursa Uludağ'da bir çocuğa nakil olacak. Aileye teşekkür ediyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.


Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla taşınarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na götürüldü. Oradan uçakla nakil yapılacak illere gönderildi.




#sinop
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#organ bağışı
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