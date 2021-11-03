'Skyroad ile Keşfet' Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad'un Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 2. kez düzenlediği "Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.

Mihrabat Korusu'ndaki ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk kültüründe seyahatle ilgili çok güzel sözlerin olduğunu ve seyahatin teşvik edildiğini söyledi.

AA Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat

Bu yarışmayla Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkardıklarını, jürinin yarışmaya gönderilen fotoğraflarda en iyilerini seçerken zorlandığını belirten Bolat, şöyle devam etti:

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"Albayrak Medya Grubu olarak biz başta Yeni Şafak gazetemiz, TVNet televizyonumuz, dijital mecrada Piri Medya yayın organlarımız, hayatın ve toplumun her alanını kapsayan dergilerimiz, 3 yılda 600'den fazla çok değerli eserlerin basımını gerçekleştiren Ketebe Yayınevimiz ve bütün bu yayınlarımızı dağıttığımız 'Birlikte Dağıtım' şirketimiz ile hem kamuoyunu aydınlatmak hem de 'Önce Türkiye'miz ve halkımız için' sloganıyla 70 yıldan bu yana var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz."

"Seyahat ve fotoğrafçılık birbirinden ayrı düşünülemez"

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü

"Skyroad ile Keşfet Yarışması"nın ikincisini düzenlediklerini anımsatan Hanönü, "Hem jüri elemesinden geçen hem de etkileşim ödülü kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Destekleriyle yanımızda olan sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız yarışmamızla Türkiye'nin gizli kalmış noktalarını fotoğraflarla keşfederek aynı zamanda ülkemiz turizmine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan da seyahat ve fotoğrafçılığın temelde birbirine entegre iki konu olduğunu söyledi.

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Arslan, dijital dünyada seyahat anılarını ölümsüzleştirmek için kullandıkları ilk yolun fotoğraf çekmek olduğuna değinerek, "Fotoğraf tutkusu, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla birleşince de ortaya böyle güzel bir fikir çıktı. 'Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet' konulu fotoğraf yarışmamıza binlerce başvuru aldık ve tüm dijital platformlarda milyonlarca erişime ulaştık. Hem yarışma amacı hem de Skyroad marka bilinirliği için, tüm ekibi mutlu eden bir sonuca ulaşmış olduk. Önümüzdeki yıllarda da yarışmamızla birçok fotoğrafın ölümsüzleşmesine ve ülkemizin farklı rotalarının keşfedilmesine vesile olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yarışma hakkında

Türk Hava Yolları (THY), Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreninde, 3 kişiye jüri ödülü, 3 kişiye Instagram etkileşim ödülü, 1 kişiye ise "Mutluluk" özel ödülü olmak üzere toplamda 7 ödül sahibini buldu.

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Foto muhabiri Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Mustafa Seven ile fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu'ndan oluşan jüri, 20 Eylül-20 Ekim'de çevrim içi yapılan başvuruları değerlendirdi.