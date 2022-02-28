Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 3 yılında Şule Yüksel Şenleri anlattı
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 3. yılında Şule Yüksel Şenler'i anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefatının 3. yılı dolayısıyla gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için hazırlanan belgeselde yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Şule Yüksel Şenler kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde merhumeyi anlattı.,

'BÜYÜK CESARET VERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1'in Twitter hesabından paylaşılan belgeselin tanıtım videosunda Şenler için, "Kitap ve yazılarının yanı sıra ülkenin dört bir yanını dolaşarak verdiği konferanslarıyla da on binlerce insana en zor zamanlarda büyük bir cesaret vermiştir" ifadelerini kullandı.

Gölgesinde yetişen kadın gazeteciler Şule Yüksel Şenler'i anlattı: O cesaret vermeseydi ayakta durmamız zor olurdu
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Gölgesinde yetişen kadın gazeteciler Şule Yüksel Şenler'i anlattı: O cesaret vermeseydi ayakta durmamız zor olurdu

'BEN VE BENİM GİBİ GENÇ HANIMLARA ÖNCÜLÜK ETTİ'

Emine Erdoğan ise başörtülü öğrencilerin üniversitelerde tesettürlü şekilde okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebine öncülük eden Şenler'e, "Şule abla" diye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule abla, 'Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz.' diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize."

  • Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi saat 19.45'de TRT1'de yayınlanacak.

Şule Yüksel Şenler vefat etti
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Şule Yüksel Şenler vefat etti

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Şenler aslen Kıbrıslı bir ailenin kızıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI


21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır.

Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

O bir mücahideydi
HAYAT
O bir mücahideydi

Şule Yüksel Şenler'in kitapları nelerdir?

  • Gençliğin Izdırabı
  • Hidayet
  • Bize Ne Oldu
  • İslam'da ve Günümüzde Kadın
  • Duyuşlar
  • Her Şey İslam için
  • Uygarlığın Gözyaşları
  • Huzur Sokağı
  • Kız ve Çiçek
  • Sağ El
  • Bir Bilinçli Öğretmen
  • Yılanla Tilki

İslam'a adanan bir ömür: Şule Yüksel Şenler
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İslam'a adanan bir ömür: Şule Yüksel Şenler
Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü İslam davasına ve gençliğin bilinçlenmesine adayan Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından…Şule Yüksel Şenler…Genç bir gazeteci iken örtünen ve örtüyü genç kızlara sevdirmek için Anadolu'yu karış karış gezen Şenler, verdiği konferanslarla adeta yurt genelinde örtünme seferberliği başlattı. Yazdığı yazılar ve verdiği konferanslar yüzünden hapsedildi. Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çiftinin tanışıp mutlu yuva kurmalarına vesile oldu. İslam davası uğruna mücadele verirken yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarla tanınan Şule Yüksel Şenler'i gelin yakından tanıyalım.

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