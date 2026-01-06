TOKİ 500 bin konutta bir kura sonucu daha açıklandı

Kura sonuçları TOKİ Youtube resmi kanalı üzerinden canlı yayımlanmaktadır. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, hem kurumun resmi adresinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.