TOKİ 500 bin konutta bir kura sonucu daha açıklandı

09:446/01/2026, Salı
TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, hem kurumun resmi adresinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van ve Siirt için TOKİ kura çekilişi yapıldı. Peki, TOKİ Van ve Siirt sosyal konut kura sonuçları asil ve yedek aday listeleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura takvimi…

Kura sonuçları TOKİ Youtube resmi kanalı üzerinden canlı yayımlanmaktadır. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek.


TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, hem kurumun resmi adresinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


VAN HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Van Merkez (Edremit–İpekyolu–Tuşba):
3.500 konut
Başkale:
211 konut
Çaldıran:
300 konut
Erciş:
1.500 konut
Gevaş:
100 konut
Gürpınar:
250 konut
Muradiye:
300 konut
Özalp:
500 konut
Saray:
142 konut

SİİRT HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Siirt Merkez:
1.000 konut
Baykan:
140 konut
Eruh:
47 konut
Kurtalan:
100 konut
Pervari:
160 konut
Tillo:
80 konut
Şirvan:
100 konut

TOKİ KURA TAKVİMİ

6 Ocak 2026 Salı
Mardin:
11:00 - Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu
Ağrı:
13:00 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu

7 Ocak 2026 Çarşamba
Batman:
11:00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu
Iğdır:
(Saat açıklanmadı)

8 Ocak 2026 Perşembe
Bitlis:
11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu
Kars:
(Saat açıklanmadı)

9 Ocak 2026 Cuma
Muş:
11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu
Ardahan:
11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.

10 Ocak 2026 Cumartesi
Antalya:
(Saat açıklanmadı)
Bingöl:
(Saat açıklanmadı)

11 Ocak 2026 Pazar
Artvin:
(Saat açıklanmadı)
Tunceli:
(Saat açıklanmadı)

TOKİ VAN - SİİRT KURA SONUÇLARI

