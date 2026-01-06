TOKİ 500 bin konutta bir kura sonucu daha açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van ve Siirt için TOKİ kura çekilişi yapıldı. Peki, TOKİ Van ve Siirt sosyal konut kura sonuçları asil ve yedek aday listeleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura takvimi…
Kura sonuçları TOKİ Youtube resmi kanalı üzerinden canlı yayımlanmaktadır. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek.
TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, hem kurumun resmi adresinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA TAKVİMİ
TOKİ VAN - SİİRT KURA SONUÇLARI
