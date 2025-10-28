Yeni Şafak
Topkapı Sarayı'ndaki kedi kapısı Şerbet'e emanet

04:0028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Şerbet.
Şerbet.

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümündeki Karaağalar Koğuşu, restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açıldı. Bu koğuşun kapılarındaki 'kedi kapıları' da üç yıldır kayıp olan kedi Mülayim'in torunu Şerbet ve sarayın diğer kedileriyle yeniden hareketlendi.

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde Osmanlı döneminde saray kedilerinin geçişi için yapılan ve restorasyonu tamamlanan Karaağalar Koğuşu'ndaki kedi kapısı, üç yıldır kayıp olan kedi Mülayim'in torunu Şerbet ve sarayın diğer kedileriyle yeniden hayat buldu.

RESTORASYONU 10 YIL SÜRDÜ

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde, Osmanlı döneminde saray kedilerinin geçişi için Karaağalar Koğuşu'na açılan 'kedi kapısı'nda, aslına uygun şekilde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yüzyıllar boyunca saray yaşamının bir parçası olan bu tarihi geçit, Osmanlı'nın evcil hayvanlara duyduğu şefkatin simgesi olarak günümüze ulaştı. Harem'in bir bölümünde bulunan Karaağalar Koğuşu'ndaki bu küçük kapı, geçmişte sarayda görev yapan yüksek statülü hizmetlilerden Darüssaade Ağalarının da kullandığı odaların bulunduğu bölümde yer alıyor. Restorasyonun ardından, sarayda uzun yıllar yaşayan fakat 3 yıldır kayıp olduğu düşünülen kedi Mülayim'in torunu Şerbet ve diğer kediler, dedelerinin izinden giderek tarihi

geçidi yeniden canlandırdı.

BU ÖZEL KAPIDAN GİRİP ÇIKIYORLAR

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Karaağalar Koğuşu'nun sarayın sosyal ve güncel hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kocaman, "Kadın görevlilere cariye deniyor, erkek hizmetlilere de Karaağalar veya Zülüflü Baltacılar deniyor" bilgisini verdi. Kocaman, "Şefkatin, merhametin bir göstergesi olarak da bu hayvanlar Saray içine alınmış. İnsanlar yanlarına almış. Kediler yanlarında yaşadığı için giriş çıkışını rahat sağlamak amacıyla kapının altında kedilere özel bir kapı da hazırlanmış. Karaağalar içinde en üst statüyü alan Darüssaade Ağası'dır. Kedi kapısının olduğu odanın Darüssaade Ağası'ndan önceki statüyü alanların kullandığı odalar olduğunu biliyoruz. Onlar da yanlarında bu evcil hayvanları taşıdığı için onların bizzat kullandığı odalardır" dedi.



