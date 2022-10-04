TRT ortak yapımı 'Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY' 21 Ekim’de vizyona giriyor

TRT ortak yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” filmi, 21 Ekim’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serinin ilk filminde başlayan macera ikinci filmde de hız kesmeden devam ediyor.

3D animasyon türündeki film, GÖKBEY ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve HÜRKUŞ’un Kapadokya’dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini konu alıyor. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, helikopter GÖKBEY ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor.

TUSAŞ mühendislerinden teknik danışmanlık desteği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı filmde, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ'un ve ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştiren helikopter GÖKBEY’in yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

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Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır’ın üstlendiği filmin “Ee Daha Daha Nasılsınız?” isimli müziğini ise son zamanlarda büyük ilgi gören şarkıcı Sura İskenderli seslendiriyor.

Filmin konusu

Göz alıcı, güçlü ve dost canlısı bir helikopter olan GÖKBEY, HÜRKUŞ’un taşından elde edilen verilerle tasarlanan mavi bir taşla canlanır. Ferit’in polis ekipleri tarafından yakalanmasından sonra işlerin başına geçen Yaralı Yüz, neredeyse tamamen olumsuz enerjiyle elde edilmiş kırmızı bir taş üretir fakat ellerinde taşın enerjisini kaldırabilecek kadar güçlü bir uçak ya da helikopter yoktur. Bu yüzden GÖKBEY’i hedef alırlar ve uçuş testi sırasında onu kaçırırlar. Aslan, arkadaşları ve HÜRKUŞ, dostları GÖKBEY’in peşine düşer. Ancak kırmızı taşın etkisiyle olumsuz bir hale dönüşen GÖKBEY’i kurtarmak ve eski haline getirmek düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

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“Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” 21 Ekim’de tüm Türkiye'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.