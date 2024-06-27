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Hayat

Türk filmleri festival için Soçi’de

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:09 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali’nde Türk filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Soçi Kış Tiyatrosu’nda dün başlayan gösterimler, 30 Haziran’a kadar sürecek. Gösterilecek Türk filmleri arasında Cüneyt Karakuş’un yönettiği “Eflatun” filmi de yer alıyor. Festivalde uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyon filmler yarışıyor. Daha önce Rusya’nın Nalçik kentinde düzenlenen Kabardino-Balkarya 2024 Uluslararası Film Festivali’nde “İki Şafak Arasında” filmi gösterilmişti. Aynı film, geçen hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da sinemaseverlerle buluştu. Ayrıca Moskova’daki Sinema Evi’nde 27 Haziran’da “Bizim İçin Şampiyon”, 12 Ağustos’ta ise “Kelebeğin Rüyası” filmi izleyicilerle buluşacak. Filmler Rusça altyazıyla gösterilecek.




#Film
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#Aktüel
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