Hayat TYB nice 45 yıllara
KÜLTÜR SANAT

TYB nice 45 yıllara

Farklı kesimlerden 14 yazarın bir araya gelmesiyle 7 Ağustos 1978’de kurulan Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşunun 45. yılını kutluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TYB nice 45 yıllara
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Farklı kesimlerden 14 yazarın bir araya gelmesiyle 7 Ağustos 1978’de kurulan Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşunun 45. yılını kutluyor. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, yaptığı yazılı açıklamada, “44. yılını bitirip 45. yılına giren TYB’nin büyük şehirlerimizdeki 15 şubesi, 7 temsilciliği, şair, yazar, ilim ve fikir adamlarından oluşan 2 bin 500 üyesiyle alanında temsil gücü yüksek bir kuruluştur” dedi. Açıklamada, TYB’nin ana faaliyet konularına da değinen Genel Başkan Arıcan, “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, “Yazar Okulu”, “Ahlâk Şurası”, “Genç Yazarlar Kurultayı”, “Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı”, “Türkçe Şûrası”, İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u anma faaliyetleri başta olmak üzere öncü çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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