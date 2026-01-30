Yeni Şafak
Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi: Uygun donör bulundu ameliyat için geri sayım başladı

11:1530/01/2026, Cuma
DHA
Yapılan açıklamada Özkan’ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, “Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Özkan’ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

‘DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI’

Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık” dedi.



‘SET ARKADAŞI DONÖR OLDU’

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, “Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz” diye konuştu.

‘YASAL ONAY TAMAM, AMELİYATA HAZIRIZ’

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, “En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

DONÖR SALİH KIVIRCIK: ANİ BİR KARARLA ARADIM

Salih Kıvırcık konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıvırcık, “Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep ‘inşallah bir an önce donör bulunur’ diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. ‘Ben donör olmak istiyorum’ dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik.” dedi.




