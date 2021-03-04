Hayat Ünlü isimden tabletini tamir edemeyen kuryeye işkence Köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar
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​Ünlü isimden tabletini tamir edemeyen kuryeye işkence: Köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar

Ünlü isimden tabletini tamir edemeyen kuryeye işkence: Köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat'ın tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddia edilmişti. İşkenceye maruz kaldığı söylenen kurye ise konu hakkında yaptığı açıklamada telefonunun kırıldığını ve köpek dışkısının üstüne oturtmaya zorladığını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İpek Hattat tarafından evde alıkonulduğu iddia edilen kurye Renas Demirkaya
İpek Hattat tarafından evde alıkonulduğu iddia edilen kurye Renas Demirkaya

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

"KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ÇALIŞTILAR"

Kurye Renas D., kan donduran olayın detaylarını anlattı. Uçankuş'un telefonla yayınına bağlanan kurye, "Zorla beni içeri alıp, üzerime kapıyı kilitlediler. İpek Hattat ve sevgilisi beni evlerinde alıkoydular. Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar. Ben patronumu beklerken bana 'Git köpeğimin işediği pede otur' dedi. İpek Hattat alkol kokuyordu. İpek Hattat bana şiddet uygularken sevgilisi alkol veriyordu" dedi.

İpek Hattat ve eşi
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