Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için oteldeki odasına geçti. Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane’sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yavru’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Yakup Yavru kimdir?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.

Yakup Yavru ayrıca, “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”, “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.