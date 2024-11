Unuttuklarımızı hatırlatacak

Usta sanatçı Ömer Faruk Tekbilek, His Ensemble With String Quartet ile 1 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 3 Aralık’ta da CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. 45 yıldır ABD’de yaşayan ve bir süredir memleketi Adana’da çalışmalarını sürdüren sanatçı, “Sanat hayatımda biriktirdiklerimi bundan böyle ülkemde daha fazla ve özellikle gençlerle paylaşmayı amaçlıyorum. Beni ayrıca heyecanlandıran şey ise her iki konser sonrasında hasret kaldığım canım ülkemin insanlarıyla salonların girişinde buluşmak. Burada hem albümlerimi hem de yeni çıkan ‘Nefes-Breath’ adlı, Türkçe ve İngilizce bir arada sunulan ve sanatsal birçok fotoğrafın da yer aldığı hayat hikâyemi anlatan biyografi kitabımı imzalayacağım” dedi.