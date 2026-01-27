Yeni Şafak
Vanlıoğlu ailesinin acı günü

15:3827/01/2026, Salı
27/01/2026, Salı
Eski İstanbul Merkez Vaizi merhum Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi.

Halıcıoğlu Abdüsselam Kur’an Kursu ile Sultanbeyli Merkez Kur’an Kursu’nun kurucusu, eski İstanbul Merkez Vaizi merhum Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi’nin muhterem eşi Hatice Vanlıoğlu vefat etti.

Hatice Vanlıoğlu’nun vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenleri ve ilim camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi, bugün İstanbul Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Topkapı Mezarlığı’na defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Vanlıoğlu ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

