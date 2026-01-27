Vanlıoğlu ailesinin acı günü

Hatice Vanlıoğlu’nun vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenleri ve ilim camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Vanlıoğlu ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.