Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri ortaya çıktı: 'Baba tarafına uysak 58’de öldük'

Konak’ın konser sırasında sahnede yaptığı esprili konuşmada, “Baba tarafına uysak 58’de öldük” ifadelerini kullanması, sosyal medyada gündem oldu. 1967 doğumlu olan ve tam 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın sözleri hayranlarını şoke etti.