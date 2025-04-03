Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri ortaya çıktı: 'Baba tarafına uysak 58’de öldük'

Kuzey Kıbrıs'taki konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya konserinde söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi. Sanatçının ani ölümü, müzik dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya’da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.
Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.