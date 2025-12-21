Vuslata tarihi yolculuk

Konya bu yıl da Hz. Mevlânâ'nın Rabbi'yle buluştuğu Şeb-i Arus'u dualar ve etkinliklerle yad etti. Ay boyunca düzenlenen etkinliklere Mevlana dostları hem onun düşünce dünyasını, hem eserlerini hem Allah'la olan bağını yakından temaşa etti. Tabi sadece şehir sadece Hz. Mevlana'yla sınırlı değil. Gelenler, şehrin tarihindeki birlikte yaşama, bir olma halini de gerek Çatalhöyük gerek Sille gerek şehrin diğer tarihi alanlarını gezerek bir bütün olarak idrak ediyor.

Bu topraklarda hep birliktelik vardı

Biz de Şeb-i Arus törenlerini tekip için gittiğimiz Konya'da tam da bahsettiğimiz bu rotada şehri ve şehrin tarihi ve manevi atmosferini aynı anda anlamaya çalıştık. İlk olarak Çatalhöyük'te şehrin tarihinin başına, birlikte olmanın neşet ettiği yerden başladık ziyaretimize. Ardından Sille'de Romalıların izini sürdük. Aya Elenia Kilisesi'nde Roma, Bizans, Osmanlı ve günümüzün izlerini takip ettik. Birlikte yaşamanın farklı unsurlarla nasıl renklendiğine yakından şahitlik ettik.

Şehrin hikâyesine bütünlüklü bakış

Tam 9 bin yıl önce, Anadolu’daki ilk yerleşik düzen burada başladı. Birlikte yaşamanın ilk tohumları burada atıldı. Güvenliğin, beraberlikle sağlandığı günlerdi bunlar.İkinci durağımız ise Sille. Roma’dan izler taşıyan bu yerleşimde, 5 bin yıllık tarih, Aya Eleni Kilisesi’nin kitabesinde katman katman okunuyor. Öyle ki 300’lü yıllarda inşa edilen kilise, Milli Mücadele Dönemi’nde ortopedi hastanesi olarak kullanıldı. Elbette Konya’nın tarihini değiştiren isim Hz. Mevlana oldu. Şehre geldiği 1200’lü yıllarda, Konya’nın kimliğini şekillendiren bu büyük gönül insanı, insanların iç dünyasını yeniden inşa etti. O gönülde Rabbin yerini kesinleştirdi; bunu yumuşak ve hikmetli sözlerle insanlara aktardı. Bu yüzden hâlâ çok seviliyor ve sözleri bugün de etkisini koruyor. Şeb-i Arus için Konya’ya geldiğinizde uğrayacağınız bu noktalar, size şehrin hikâyesini bir bütün olarak anlatacak.





