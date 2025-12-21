Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Vuslata tarihi yolculuk

Vuslata tarihi yolculuk

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
15:5521/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şeb-i Arus için gittiğimiz Konya'da tarihi mekânları gezdik.
Şeb-i Arus için gittiğimiz Konya'da tarihi mekânları gezdik.

Allah'a duyulan aşkın, o aşkla geçen ömrün vücut bulmuş hali Hz. Mevlânâ. Öyle bir aşk ki vefatını Rab'le buluşmasını düğün günü diye nitelyecek kadar derin... Bu bağlılığın neşvünemâ bulduğu toprakları 752 yıl sonra dolaşmak, Konya’yı bir şehirden çıkarıp yaşayan bir hatıraya dönüştürüyor.

Konya bu yıl da Hz. Mevlânâ'nın Rabbi'yle buluştuğu Şeb-i Arus'u dualar ve etkinliklerle yad etti. Ay boyunca düzenlenen etkinliklere Mevlana dostları hem onun düşünce dünyasını, hem eserlerini hem Allah'la olan bağını yakından temaşa etti. Tabi sadece şehir sadece Hz. Mevlana'yla sınırlı değil. Gelenler, şehrin tarihindeki birlikte yaşama, bir olma halini de gerek Çatalhöyük gerek Sille gerek şehrin diğer tarihi alanlarını gezerek bir bütün olarak idrak ediyor.

Bu topraklarda hep birliktelik vardı

Biz de Şeb-i Arus törenlerini tekip için gittiğimiz Konya'da tam da bahsettiğimiz bu rotada şehri ve şehrin tarihi ve manevi atmosferini aynı anda anlamaya çalıştık. İlk olarak Çatalhöyük'te şehrin tarihinin başına, birlikte olmanın neşet ettiği yerden başladık ziyaretimize. Ardından Sille'de Romalıların izini sürdük. Aya Elenia Kilisesi'nde Roma, Bizans, Osmanlı ve günümüzün izlerini takip ettik. Birlikte yaşamanın farklı unsurlarla nasıl renklendiğine yakından şahitlik ettik.

Şehrin hikâyesine bütünlüklü bakış

Tam 9 bin yıl önce, Anadolu’daki ilk yerleşik düzen burada başladı. Birlikte yaşamanın ilk tohumları burada atıldı. Güvenliğin, beraberlikle sağlandığı günlerdi bunlar.İkinci durağımız ise Sille. Roma’dan izler taşıyan bu yerleşimde, 5 bin yıllık tarih, Aya Eleni Kilisesi’nin kitabesinde katman katman okunuyor. Öyle ki 300’lü yıllarda inşa edilen kilise, Milli Mücadele Dönemi’nde ortopedi hastanesi olarak kullanıldı. Elbette Konya’nın tarihini değiştiren isim Hz. Mevlana oldu. Şehre geldiği 1200’lü yıllarda, Konya’nın kimliğini şekillendiren bu büyük gönül insanı, insanların iç dünyasını yeniden inşa etti. O gönülde Rabbin yerini kesinleştirdi; bunu yumuşak ve hikmetli sözlerle insanlara aktardı. Bu yüzden hâlâ çok seviliyor ve sözleri bugün de etkisini koruyor. Şeb-i Arus için Konya’ya geldiğinizde uğrayacağınız bu noktalar, size şehrin hikâyesini bir bütün olarak anlatacak.


YouTube
Vuslata tarihi yolculuk
Hayat / Kültür Sanat
21 Aralık, Pazar



#Hz. Mevlânâ
#Konya Şeb-i Arus
#Şeb-i Arûs
#752. Vuslat Yıl Dönümü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman?