Hayat Yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
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Yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu: 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

Ankara'da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat olan 28 yaşındaki İsmet Çelik, kendisine hiçbir riski olmadığı söylenen ameliyat sonrası 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor.

Haber Merkezi İHA
Yağ bezesi ameliyatı kabusu oldu: 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
İsmet Çelik

Kendisine ameliyattan önce risk bilgisi verilmediğini, hatta kendisinin 18 yaşından küçük olduğu için hiç tanımadığı bir kişinin imzasının 'Halanın imzası' diye gerekçe gösterildiğini iddia eden İsmet Çelik, kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını istiyor.

Ankara’da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Z.Ş’ye gösteren İsmet Çelik, doktorunun talimatıyla ameliyat oldu. Kendisine ameliyatta hiçbir riskin olmadığı söylenilen Çelik, ameliyatın ardından sol kolunu kullanamadı. Ameliyatın kabusu olduğunu belirten Çelik, yargıya taşınan olayın bir an önce aydınlanmasını istiyor.

İsmet Çelik, "Doktor boyun bölgemde yağ bezesi olduğunu söyledi. Kanser olma ihtimaline karşılık almaları gerektiğini söyledi. Çok basit bir ameliyat olacağını söylediler. O zaman ben 17 yaşındaydım. Ameliyata girerken imzam zaten yoktu. ’Hülya’ adında bir kadın halam olarak gösterilerek imza atılmış. Her yere baksınlar, araştırsınlar. Benim öyle bir halam veya akrabam yok. Beni bu kadar riskli bir ameliyata soktular. Sol koluma giden sinir damarlarımı kesmişler. Sonrasında bana 11 yıl üzerine kâğıt gönderiyorlar. Kâğıtta 'böyle bir komplikasyonun gerçekleşebileceğini ameliyattan önce belirttik' yazmışlar. Ama ameliyat öncesinde hiç kimseye böyle bir bilgi verilmedi” dedi.

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"Öyle bir akrabam çıkarsa şikayetçi olmayacağım"

Ameliyata girerken halası olarak gösterilerek ailesi adına imza attan Hülya adında bir şahsın ailesinde olmadığına vurgu yapan Çelik, "Araştırsınlar baksınlar dosyalarımı. Annem de o zamanlar kanserdi. Kemoterapiye girdiği için ondan imza alamadılar. İşte o sıra Hülya diye bir kadından imza almışlar. Araştırsınlar, eğer öyle bir akrabam varsa hiçbir şikâyette bulunmayacağım" şeklinde konuştu.


"Ameliyattaki doktor ile rapordaki doktor aynı kişi değil"

Ameliyatına giren doktor ile kendisine ameliyatın ardından verilen rapordaki doktorun da aynı olmadığını iddia eden Çelik, "Sol kolum komple uyuşuk. Omuz kemiğim zaten bir yük kaldırınca çıkıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatıma bir doktor girdi. Ameliyatın yüzde sekseni gerçekleştikten sonra raporda yer almayan başka bir doktor geldi. Ben ameliyatta bir sorun olduğunu anlamıştım. Bir anda boynumdan aşağıya kanlar akmaya başladı. Hemşireler korkuyla bakıyordu. Devletimiz sesimi duysun” ifadelerini kullandı.


"Kolumun artık düzelme imkânı yok"

Yıllardır doktorlara gittiğini ve artık iyileşme şansının olmadığını ifade eden Çelik, "2009’dan beri uğraşıyorum. Beş tane hastaneye, onlarca profesöre göründüm. Gittiğim herkes 'Artık düzelme şansı yok' dedi. Ben ameliyattayken zaten reşit değildim. Reşit olmayan birisinin hiçbir yakınına bilgi verilmeden nasıl riskli bir ameliyata soktular anlamıyorum. Ortada bir suç var. Bana 11 yıl üzerine bir kağıt gönderdiler, kağıtta yazan şey ise 'böyle bir komplikasyon gerçekleşebilir.' Bu işin üstünü kapatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Kolundan dolayı hiçbir işte çalışamadığını ve işsiz kaldığını da söyleyen İsmet Çelik, “Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. 'Allah için sesimi duyun, dosyalarımı baktırın. Yardımınızı bekliyorum. Sıkıntılarım ortada. Kolumun tekrar bakılmasını istiyorum. Şu anda bir işim yok. Neden yok diye soracak olursanız kolum uyuşuk, ağrıyor, hiçbir şey kaldıramıyorum. Mağdur kaldım. Devletimden yardım bekliyorum'" dedi.

Eline batan kürdan kabusu oldu, doktorlar bile şaşkına döndü: Arkadaşlarımı arayıp helallik istedim
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İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen, Nişantaşı'nda bir restoranda garsonluk yapıyor.
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Türkmen'in iddiasına göre, yaklaşık 3 ay önce müşteriler kalktıktan sonra masayı toplarken, müşteri tarafından kullanılan ve peçete içinde kalan kürdan eline battı.
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Sonrası ise doktorları bile şaşkına çevirdi. İki gün içerisinde elinin şiştiğini ve ağrıdan duramaz hale geldiğin söyleyen Türkmen, Başlangıcı çok minik, sonrası ise çok büyük bir olay oldu. Çevremdekilere anlattığımda şaka sanıyor ama fotoğrafları görünce ciddiyetini anlıyor. Önceden de kürdan, bıçak batıyordu ama bu kullanılmış olduğu için enfeksiyon olmuş. Parmağıma battıktan sonra vücudumu sarmaya başlamış. 1 ay alçıda kaldı, 15 gün fizik tedavi gördüm. 3 ay uğraştım dedi.
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KANA KARIŞSAYDI KURTARILMA ŞANSIM OLMAZDI <br> <br> Kürdan battıktan sonra batan yeri kolonya ile temizlemesine rağmen ağrı ve şişlik inmeyince doktora giden Türkmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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Doktora il gittiğimde tetanos iğnesi yapıldı. Antibiyotik ve merhem kullandım. Daha sonra elim balon gibi şişti. Tekrar doktora gittim. Doktorlar ciddiyetini fark etti. Seni izleyeceğiz dediler. Neşterle enfeksiyon olan bölgeyi temizlediler. Daha sonra doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. 6 gün hastanede yattım. 35 gün alçıda kaldı. Günlük yarım saat batikon banyosu, pansuman ve tekrar alçıya alınıyordu.
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Elini artık eskisi gibi kullanamadığını söyleyen Türkmen, Doktora şişliğin inip inmeyeceğini sorduğumda 'sen nasıl bir şeyin eşiğinden döndüğünün farkında değilsin, ölümle pençeleşiyordun' dedi. Enfeksiyon elimden koluma yayılmış. Enfeksiyonun yayılmaması için alçıya aldılar. Eğer kana karışsaymış kurtarılma şansım olmazdı. Evden dışarı çıkmıyor, telefonları açmıyordum en son arkadaşlarımı arayıp helallik istedim. Müşterilere de tavsiyem kürdanı peçete sarmasınlar, açığa koysunlar. Kimisi pidelere de batırıyor. Kedi, köpeklere mama olacak onlar. Onların bile canına mal olabilir diye konuştu.
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İsrafil Türkmen bir yandan tedavisine devam ederken bir yandan da aynı restoranda çalışmaya devam ediyor.
Eline batan kürdan kabusu oldu, doktorlar bile şaşkına döndü: Arkadaşlarımı arayıp helallik istedim
İstanbul Nişantaşı'nda 37 yıldır aynı restoranda garsonluk yapan İsrafil Türkmen'in boş tabakları topladığı sırada kullanılmış kürdan battı. Hayatı kabusa dönen Türkmen, defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldı. Bir kürdan nedeniyle 3 ay çalışamaz duruma gelen Türkmen, "Kimseyle konuşamaz hale gelmiştim. Ölümle pençeleştim, arkadaşlarımı arayıp helallik istedim" dedi.


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