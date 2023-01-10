YEKDER’in yeni eserleri gençlere ve gezi severlere rehber oluyor

Bugün gençlere yönelik ilgi çekici programlara, modelleme çalışmalarına ve yayımlara duyulan ihtiyacı kolaylıkla gözlemleyen YEKDER, Etkinliklerle İstanbul Gezi Rehberi serisi ile yıllardır özgün modeller ve materyaller üreterek söz konusu ihtiyaca binaen Şerife Alcan tarafından kaleme alınan “Etkinliklerle Süleymaniye Külliyesi Gezi Rehberi” kitabını yayımladı.

Tarihi mekanların merak edilerek, araştırılarak ve fark edilerek ziyaret edilmesine yönelik hazırlanan gezi rehberinde Süleymaniye Külliyesi’nin merak edilen taraflarına değiniliyor. Eserle birlikte Süleymaniye Camii ve Külliyesi özet bilgiler ve görsellerle tanıtılıyor.

YEKDER’in yayımladığı bir diğer eser ise bir gençlik çalışması olarak karşımıza çıkıyor. “Marifet Okulu Lise” adını taşıyan kitabın yazarlığını Fatih Alibaz Dursun yapıyor. Uzun yıllar önce YEKDER tarafından modellenen Marifet Okulu programının uygulama çalışmalarında edinilen gözlem ve tespitler neticesinde programın saha çalışmalarında daha etkin kullanılmasını sağlayacak bir yayımın gerekliliği fark edilerek söz konusu eser meydana getiriliyor. Eser, programı uygulayan eğitimcilere yardımcı olmak ve gençlerin keyifle okuyabileceği bir yayım hazırlamak için sarf edilen kıymetli bir gayretin ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

REKLAM

Yayımlanan bu iki kıymetli eserin detaylarına www.yekder.org.tr adresinden veya Yekder genel merkezinden ulaşabilirsiniz.