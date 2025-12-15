Yeni yılın enerjisi En Yakıt’ta

En Yakıt, “Yeni Yıl Enerjisi” paketiyle 1.000 kWh’ı 9.800 TL’ye düşürerek elektrikli araç kullanıcılarına önemli bir maliyet avantajı sunacak. Üstelik paket, satın alındıktan sonra süre sınırı olmadan istenilen zamanda kullanılabilecek.
Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, yılın son ayında elektrikli araç kullanımını daha ekonomik ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.
En Yakıt, 12–21 Aralık tarihleri arasında satışa sunacağı “Yeni Yıl Enerjisi” paketiyle elektrikli araç kullanıcılarına 1.000 kWh’ı 9.800 TL’ye alma imkânı sağlayacak. Mevcut 11,80 TL olan birim fiyatı 9,80 TL’ye düşüren paket, En Yakıt mobil uygulamasındaki EnWin bölümünden satın alınabilecek.
Son kullanım süresi yok
Paketin kullanıcı hesaplarına tanımlanmasının ardından, enerji kullanımında süre sınırı bulunmayacak. Böylece sürücüler ihtiyaç duydukları anda daha düşük birim fiyatla şarj avantajından yararlanabilecek.
‘Gerçek bir enerji avantajı sunuyoruz’
Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Yeni yılı karşılarken kullanıcılarımıza gerçek bir enerji avantajı sunmak istedik. Bu paket sayesinde sürücüler hem maliyetlerini düşürebilecek hem de ihtiyaç duyduklarında enerjiyi diledikleri zaman kullanma esnekliğine sahip olacak. Amacımız elektrikli araçların günlük yaşamda daha ekonomik, daha ulaşılabilir ve daha konforlu bir seçenek haline gelmesine katkı sağlamak” dedi.