Yerli animasyonlar gişede zirvede

Türkiye’de her hafta vizyona giren yerli ve yabancı yapımlar arasında animasyon filmleri, son yılların en istikrarlı gişe başarılarına imza atıyor. Emile Cohl’ün 1908 tarihli ilk geleneksel animasyon filmi “Fantasmagorie”den bu yana gelişen teknolojiyle birlikte animasyon türü, yalnızca çocukların değil yetişkin izleyicinin de yoğun ilgisini çekiyor. Box Office Türkiye verilerine göre, Türkiye’de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmleri listesinde Rafadan Tayfa serisi damgasını vurdu. TRT Çocuk’un sevilen yapımının sinema uyarlamaları, listenin ilk 10 sırasının beşini elinde bulunduruyor.

RAFADAN TAYFA İLK BEŞTE

Animasyon türünde en çok izlenen filmler arasında ilk sırayı Rafadan Tayfa serisinden Aralık 2019’da vizyona giren, “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” aldı. Yapım, vizyonda kaldığı 24 haftada, 3 milyon 444 bin 814 izleyiciye ulaşarak birinci sırada yerini aldı. Filmden elde edilen gelir ise 55 milyon 735 bin lira oldu. İkinci sırada serinin, “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmi bulunuyor. 6 Ocak 2023’te vizyona giren yapım 2 milyon 853 bin izleyiciye ulaştı. Üçüncü sırada yine serinin eğlenceli filmlerinden “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” bulunuyor. Serinin dördüncü filmi, 306,7 milyon liralık hasılatıyla üçüncü sıraya yerleşti.

İLK BEŞTEKİ TEK YABANCI FİLM

Dördüncü sırada ise Kelsey Mann’ın yönettiği ABD yapımı “Ters Yüz 2” filmi, 408 milyon lirayı aşan geliriyle yabancı animasyonlar arasında zirvede bulunuyor. Serinin beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, yine İsmail Fidan imzasıyla listede ilk 5’e girmeyi başardı. Listenin devamında “Allah’ın Sadık Kulu: Barla”, “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, “Buz Devri 4”, “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” ve “Buz Devri 3” yer alıyor. Animasyon filmlerin Türkiye’deki yükselişine ilişkin uzmanlara göre, türün hem teknolojik olarak gelişmesi hem de aile izleyicisini sinemaya çekmesi, gişedeki başarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.











