|
Hayat

Yolcu otobüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da yolcu otobüsü refüje çıkıp ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

16:52 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:53 - 22/05/2024 Çarşamba
DHA
Yolcu otobüsü ağaca çarptı
Yolcu otobüsü ağaca çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.


#yolcu otobüsü
#kaza
#Isparta
17 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek ödemesi uzatılacak mı 2024? Aile Destek ödemesi ne zaman bitecek, açıklama geldi mi?