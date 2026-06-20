Yusuf Ziya Gümüşel hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre Gümüşel, ikametinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşel, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Gümüşel'in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hastanede detaylı tetkik ve kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.