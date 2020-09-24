Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türkiyenin Sanat Güneşi Zeki Müren vefatının 24 yılında anılıyor
AKTÜEL

Zeki Müren vefatının 24. yılında sevgiyle anılıyor

Türkiye'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 24 yılında anılıyor

Hayatı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türkiye'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 24 yılında anılıyor. "Sorma Ne Haldeyim", "Şimdi Uzaklardasın", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Büyüleyen Gözlerinle" ve "Göz Yaşımda Saklısın" gibi birçok sevilen şarkıya imza atan usta sanatçı Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazanan sanatçı, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'de konser vererek bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

Haber Merkezi AA
Zeki Müren
Zeki Müren

Unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan ve "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in vefatının üzerinden 24 yıl geçti.

Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran usta sanatçı bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip.

Besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu olan Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi.

İlk musiki nağmelerini sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi Şehadet Camisi müezzini Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyan Müren, 3 yaşında şarkı söylemeye başladı.

Ailesini ikna ederek lise eğitimi için İstanbul'a gelen Müren, 1946'da İstanbul Boğaziçi Lisesinde yatılı eğitime başladı.

Dertli gönüllerin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren
HAYAT
Dertli gönüllerin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren

İlk eserini 1949'da Bursa'da kaleme aldı

Usta sanatçı, "Zehretme hayatı bana cananım, Elemlerle doldu benim her anım, Kederimle yanıp sönse de canım, İnan ki ben sana yine hayranım" adlı acemkürdi makamındaki ilk eserini 1949'da Bursa'da kaleme aldı.

Eser, Suzan Güven tarafından TRT radyosunda seslendirildikten sonra dikkati çekti.

Google Zeki Müren'i Doodle yaptı
TEKNOLOJİ
Google Zeki Müren'i Doodle yaptı

İlk plağını Bir Muhabbet Kuşu ile doldurdu

Boğaziçi Lisesi'nde müzik dersleri veren bestekar Şerif İçli ve Kadri Şençalar'ın derslerini takip eden Müren, lise son sınıftayken Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" adlı eseriyle ilk plağını doldurdu.

TRT İstanbul Radyosunun solistlik sınavında birinci oldu

Üniversiteye girdiği yıl TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solistlik sınavını birincilikle kazanan Zeki Müren, 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosunda canlı yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi arasında Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen yer aldı.

Zeki Müren, başarılı geçen ilk konserin ardından radyolarda düzenli ve birçoğu canlı olmak üzere 15 yıl boyunca unutulmayan eserleri seslendirdi.

Yasmin Levy: Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ile büyüdüm
HAYAT
Yasmin Levy: Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ile büyüdüm

Beklenen Şarkı" filmiyle 1954'te sinemaya adım attı

Sanatçı 1954'te "Beklenen Şarkı" adlı filmle ilk kez sinemada görünürken bu filmde Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku ile başrolü paylaştı. Müren'in 10 bestesinin de yer aldığı müzikal film, sanatçıyı görmek isteyenlerin ilgisi sonucu gişe rekorları kırdı.

Türk sinemasında 17 filmde başrol oynayan sanatçı, sektörde en yüksek rakamlı sözleşmelere imza attı, 1955'te Arena Tiyatrosu'nun "Çay ve Sempati" adlı oyununda da başrol oynadı.

Zeki Müren'in son anında oradaydı
TELEVİZYON
Zeki Müren'in son anında oradaydı

İlk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı

Dönemin en popüler, aranılan sesi ve yüzü olan Müren, ilk sahne konserini 26 Mayıs 1955'te verdi. Sanatçı, aynı yıl "Manolyam" şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı.

Zeki Müren, gördüğü ulusal ilginin yanında uluslararası alanda da dikkati çekerek, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser verdi ve bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

Türkçe konuşmaya özen gösterdi

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran sanatçı, 1991'de "Devlet Sanatçısı" seçildi. "Şimdi Uzaklardasın", "Manolyam", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" ve "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi birçok sevilen esere imza atan Müren, aynı zamanda kurallı şekilde Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle biliniyordu.

'Zeki Müren Yasası' komisyonda kabul edildi
POLİTİKA
'Zeki Müren Yasası' komisyonda kabul edildi

Son konserini 1984'te verdi

Zeki Müren, 1980'de Kuşadası'nda kalp spazmı, ardından da 1983'te Paris'te kalp krizi geçirdi. Sahnelerden uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen sanatçı, son konserini ise 1984'te geliri antik tiyatronun restorasyonuna harcanmak üzere, Bodrum Kalesi'nde verdi.

Mal varlığını vakıflara bağışladı

Mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan usta sanatçı, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy'la düetlerin yer alacağı 7 şarkıdan oluşan yeni kasetini tamamlayamadan, TRT'nin İzmir Radyosu Stüdyolarındaki canlı yayında, 24 Eylül 1996'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF 6
Title
Bir Demet Zeki Müren sergisi
Title
Title
Title
Title
Title
"Bir Demet Zeki Müren" sergisi
"Bir Demet Zeki Müren" sergisi


Abone Ol Google News
Servis ücretleri belli oldu

Servis ücretleri belli oldu

​Servisçiler yüzde 33 istedi UKOME yüzde 11 zam yaptı.
Gülemiyor ve ağlayamıyor

Gülemiyor ve ağlayamıyor

​Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatı değişti.
İstanbuldadeprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

AFAD duyurdu: Merkez üssü Marmara denizi ve 4.2 büyüklüğünde.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da korona şoku.

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Müslüman kongre üyesi Omar hedef gösteriliyor.

BAE işgalci şirketlere<br>ortak oldu<br>

BAE işgalci şirketlere
ortak oldu

​İsrail, Filistin topraklarını Yahudi yerleşim birimleriyle ilhak edecek.

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor
Gündem

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor

Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları oluşturmak suretiyle “ulaşılabilirlik” standartlarını zirvelere taşıdığı Erzurum’da, mevcut yolların çehresini de değiştiriyor. Ali Ravi Caddesi’ni Palandöken Caddesi’ne bağlayan Prof. Dr. Recep Akdağ Bulvarı’nı tepeden tırnağa yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede devam eden yeni yapılanma çalışmalarını adeta taçlandırmış oldu.
Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?
Hayat

Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunan ve yanı sıra uyku bozukluğunu düzenleyip mutluluk veren muz nelere iyi gelir? Dünyada 500'den fazla çeşidi olan bu mükemmel meyve muzun faydaları nelerdir?
Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı
Gündem

Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı

Salgından kaçanarın Bodrum'a gidip dönmemesi nedeniyle ünlü tatil beldesinin nüfusu 600 bine yaklaştı. Yazlıkçılar evlerine dönmeyince kış nüfusu 170 bin olan ilçe nüfuzu artmaya başladı. İlçedeki kalabalıklaşma, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bodrum'a rağbet ev fiyatlarını da iki katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı. Kırsal kesimde yaşayan memurlar artan kiralar sebebiyle bölgeden kaçarken, Bodrum'da işleri düzelen esnaflar ise nüfus artışından memnun...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.