Huawei Matebook D16 özellikleri, fiyatı
Huawei MateBook D 16 uzun bir pil ömrüne sahiptir. Tek şarjla 10 saate kadar dayanabiliyor. Bu, onu gün boyunca dizüstü bilgisayarlarını kullanması gereken öğrenciler ve profesyoneller için iyi bir dizüstü bilgisayar yapar.
Huawei MateBook D 16 iyi bir performansa sahip. Intel Core i5-12450H veya Intel Core i7-12700H işlemci ve 32 GB'a kadar RAM tarafından desteklenmektedir. Dizüstü bilgisayar, çoklu görev yapma, zorlu uygulamaları çalıştırma ve oyun oynama dahil çoğu görevi kolaylıkla gerçekleştirebilir.
Huawei MateBook D 16 temel özellikleri
İşte Huawei MateBook D 16'nın temel özelliklerinden bazıları:
- 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 16 inç IPS ekran
- Intel Core i5-12450H veya Intel Core i7-12700H işlemci
- 16 GB veya 32 GB LPDDR4X RAM
- 512 GB veya 1 TB PCIe NVMe SSD depolama
- Intel Iris Xe Grafik Kartı veya Nvidia GeForce RTX 3050 Ti grafik kartı
- 60Wh pil
- Windows 11 Home veya Windows 11 Pro
Huawei MateBook D16 model fiyatları
- Intel Core i5-12450H işlemcili, 16GB RAM'li ve 512GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 23.999 TL'dir.
- Intel Core i7-12700H işlemcili, 16GB RAM'li ve 512GB depolama alanına sahip orta modelin fiyatı 26.999 TL'dir.
- Intel Core i7-12700H işlemcili, 32GB RAM'li ve 1TB depolama alanına sahip üst düzey modelin fiyatı 28.999 TL'dir.
- Fiyatlar, Huawei Türkiye web sitesinden ve yetkili satış noktalarından öğrenilebilir.
- Huawei MateBook D16'nın fiyatı, şu anda Türkiye'de 23.999 TL ile 28.999 TL arasındadır.