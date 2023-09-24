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Huawei Matebook D16 özellikleri ile göz dolduruyor

Huawei MateBook D 16, 2023'te piyasaya sürülen 16 inçlik bir dizüstü bilgisayardır. Öğrenciler, profesyoneller ve sıradan kullanıcılar için çok yönlü iyi bir dizüstü bilgisayardır. Geniş bir ekrana, uzun pil ömrüne ve iyi bir performansa sahiptir. Peki Huawei Matebook D16 fiyatı ne kadar? İşte Intel Core i5-12450H, i7-12700H, i7-12700H işlemcili modelin fiyatı.

13:37 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Huawei Matebook D16 özellikleri, fiyatı

Huawei Matebook D16 özellikleri, fiyatı

Huawei MateBook D 16 uzun bir pil ömrüne sahiptir. Tek şarjla 10 saate kadar dayanabiliyor. Bu, onu gün boyunca dizüstü bilgisayarlarını kullanması gereken öğrenciler ve profesyoneller için iyi bir dizüstü bilgisayar yapar.

Huawei MateBook D 16
şık ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve ince ve hafif bir profile sahiptir. Dizüstü bilgisayar yalnızca 1,74 kg ağırlığında ve 18,4 mm kalınlığındadır.

Huawei MateBook D 16 iyi bir performansa sahip. Intel Core i5-12450H veya Intel Core i7-12700H işlemci ve 32 GB'a kadar RAM tarafından desteklenmektedir. Dizüstü bilgisayar, çoklu görev yapma, zorlu uygulamaları çalıştırma ve oyun oynama dahil çoğu görevi kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Huawei MateBook D 16 temel özellikleri

İşte Huawei MateBook D 16'nın temel özelliklerinden bazıları:

  • 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 16 inç IPS ekran
  • Intel Core i5-12450H veya Intel Core i7-12700H işlemci
  • 16 GB veya 32 GB LPDDR4X RAM
  • 512 GB veya 1 TB PCIe NVMe SSD depolama
  • Intel Iris Xe Grafik Kartı veya Nvidia GeForce RTX 3050 Ti grafik kartı
  • 60Wh pil
  • Windows 11 Home veya Windows 11 Pro

Huawei MateBook D16 model fiyatları

Huawei MateBook D16'nın fiyatı
, işlemci, RAM ve depolama alanı gibi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
  1. Intel Core i5-12450H işlemcili, 16GB RAM'li ve 512GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 23.999 TL'dir.
  2. Intel Core i7-12700H işlemcili, 16GB RAM'li ve 512GB depolama alanına sahip orta modelin fiyatı 26.999 TL'dir.
  3. Intel Core i7-12700H işlemcili, 32GB RAM'li ve 1TB depolama alanına sahip üst düzey modelin fiyatı 28.999 TL'dir.
  4. Fiyatlar, Huawei Türkiye web sitesinden ve yetkili satış noktalarından öğrenilebilir.
  5. Huawei MateBook D16'nın fiyatı, şu anda Türkiye'de 23.999 TL ile 28.999 TL arasındadır.

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