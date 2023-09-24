Huawei Watch GT 3 serisi, Ekim 2021'de piyasaya sürülen bir akıllı saat serisidir. Watch GT 2 serisinin devamı niteliğindedir ve yeni tasarım, daha hızlı işlemci, daha uzun pil ömrü ve daha uzun pil ömrü gibi bir dizi iyileştirmeye sahiptir. Watch GT 3, işlemci, depolama ve pil ömrü açısından Watch 3'ten daha iyi. Ancak Watch 3, telefonunuz olmadan arama yapmanıza ve verileri kullanmanıza olanak tanıyan bir eSIM'e sahip olma avantajına sahiptir. Peki Watch GT 3 fiyatı ne kadar? Watch GT 3 ile Watch 3 arasında farklar neler? İşte Watch GT 3 özellikleri.