Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Yılport Samsunspor'un İzmirli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, elde ettiği başarıyla yetişip büyüdüğü kentin gururu oldu. İzmir temsilcisi Altınordu'da aralıksız 10 yıl görev alıp, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 2 şampiyonluk yaşadığı kırmızı-lacivertli kulüpte 2020-2021 sezonunda 1'inci Lig Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Hüseyin Eroğlu, bu kez Samsun ekibiyle hedefe ulaşmayı başardı. Peki Hüseyin Eroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi’de başladı. 2007’de Türkiye ikincisi, 2010’da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1’incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı. 17 Mayıs 2022'ye kadar görevine devam eden Eroğlu, Altınordu'nun başında çıktığı 359 maçta 163 galibiyet aldı. 26 Eylül 2022'de Samsunspor ile anlaştı.