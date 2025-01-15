İETT aylık akbil-mavi kart ücreti belli oldu! 2025 Öğrenci ve tam akbil ne kadar?

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda uygulanacak zam oranı belli oldu. Yüzde 35 olarak açıklanan zam sonrasında İETT aylık akbil ve mavi kart ücretleri de netleşti. Ayrıca öğrenci ve tam akbil fiyatları da kesinleşti. İşte toplu ulaşımda 18 Ocak'tan itibaren uygulanacak zamlı fiyatlar...