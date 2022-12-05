İngiltere Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11

2022 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı İngiltere-Senegal maçıyla devam etti. Mücadeleyi Ada temsilcisi 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Horozlar", çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

İngiltere Fransa maçı hangi kanalda?

İngiltere Fransa çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

İngiltere Fransa maçı muhtemel ilk 11’ler

İngiltere:

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane

Fransa:

Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiotü, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

İngiltere'nin grup maçlarında üç golün pasını veren Harry Kane, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Senegal'e attı. Milli takım formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında toplam 11 gole ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, bu alanda Gary Lineker'i geride bıraktı. Tottenham'ın yıldızı Kane'in Dünya Kupası'nda 7, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 golü var. Afrika takımlarına yine kaybetmedi

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Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, Senegal karşısından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Afrika takımlarına karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere; Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Kamerun ve Nijerya'nın ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.







