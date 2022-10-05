Özgün Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?
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Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Sosyal medya platformlarında kimi zaman yanlışlıkla kimi zamanda isteyerek silinen mesaj kutusuna sonradan ihtiyaç duyulabiliyor. En popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da insanlar silinen mesajların geri getirip getiremeyeceğini merak ederek araştırmalar yapıyor. Sizlere vereceğimiz adımlarla artık silinen mesajlarınızı geri getirmek veya silinen mesajlarınızı indirirek okuyabilmeniz mümkün. Peki Instagram silinen mesajlar nasıl geri alınır? Eski mesajlara nasıl ulaşılabilir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?
Instagram

Her yeni güncellemeyle kendini geliştiren ve daha kullanışlı hale gelen popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da silinen mesajlar kimi zaman pişmanlığa yol açabiliyor. Eğer sizde bu durumdan muzdaripseniz haberimize göz atarak bu sorunla kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz.

INSTAGRAM SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRME NASIL YAPILIR?

> İlk olarak Instagram’a giriş yapın.

> Profil kısmına gelin.

> Sağ yukarıda bulunan "3 çizgi" butonuna tıklayın.

> Açılan pencereden “Hareketlerim” kısmına tıklayın.

> En aşağıda bulunan; “Bilgilerini İndir’e” tıklayın.

> Açılan sayfadan e-posta adresinizi girin.

> İndirme talep et butonuna basın.

> Daha sonra şifrenizi girin.

> Şifrenizi girdikten sonra verileriniz e-posta adresinize gelecektir.

> Daha sonra e-postanızı gidin.

> Gelen e-postadan “Bilgileri İndir’e” tıklıyoruz.

> Instagram’a yönlendirilecek.

> Instagram’a giriş yapın.

> Son olarak verilerinizi ZIP dosyası olarak karşınıza çıkacak.

> ZIP dosyasını indirin. ZIP dosyasını klasör olarak ayıklayın.

> Karşınıza verileriniz çıkacaktır. En aşağıda index.html dosyası bulunuyor. Buradan mesajlar kısmının altında sohbet kısmına giriyoruz.

> Sohbet kısmından mesajlarınızı inceleyebilirsiniz.

> Sildiğiniz mesajları verilerinizin içinde bulabilirsiniz.

BİLGİLERİ İNDİR KISMINDA MESAJLARIMI BULAMADIM NE YAPMAM GEREKİR?

> Instagram profilinize giriş yapın.

> Profil kısmına gelin.

> Sağ üst köşede bulunan butona tıklayın.

> Ayarlar seçeneğine tıklayın.

> Açılan pencereden yardım seçeneğine tıklayın.

> “Report a Problem” butonuna basınız.

> Açılan pencereden “Sorun Bildir” seçeneğine tıklayın.

> Buraya sorununuzu detaylı bir şekilde anlatabilirseniz en yakın zamanda dönüş sağlayacaklardır.

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