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İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonucu sorgulama

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Eylül’de yapılan İOKBS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınava katılan

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonucu sorgulama
bursluluk sınavı

2021 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Ertelenen 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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