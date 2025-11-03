İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 Kasım su kesinti programı paylaşıldı.

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı su kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.