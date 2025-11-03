Yeni Şafak
İSKİ sular ne zaman gelecek? 3 Kasım İSKİ su kesintisi olan ilçeler

13:093/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
İSKİ su kesintisi
İSKİ su kesintisi

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.İstanbul'da hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ su arızası yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 3 KASIM 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 Kasım su kesinti programı paylaşıldı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ, su kesintisi yapılacak ilçeler listesini açıkladı.

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı su kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

