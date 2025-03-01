İslam alemi için en özel aylardan olan Ramazan geldi çattı. İstanbul'da yaşayan Müslümanlarında heyecanla beklediği ve oruç ibadeti için imsak vakitlerini araştırdığı ilk gün, İstanbul'da imsak saat 06.07'de olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul İmsakiyesi olarak paylaştığı listeden diğer tüm günlerin

ni öğrenmek mümkün. İşte 1 Mart 2025 İstanbul İmsakiyesi ve oruç ile ilgili birkaç önemli bilgi.