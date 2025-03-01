Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul imsak vakti ne zaman? İstanbul'da ezan saat kaçta okunuyor? 1 Mart İstanbul Ramazan İmsakiye

İstanbul imsak vakti ne zaman? İstanbul'da ezan saat kaçta okunuyor? 1 Mart İstanbul Ramazan İmsakiye

00:191/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Ramazan İmsakiyesi
İstanbul Ramazan İmsakiyesi

Mübarek Ramazan ayı bu gece sahur ile birlikte resmen başlayacak. İstanbul'da imsak vaktine dakikalar kala, ezanın tam olarak saat kaçta okunacağı da araştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde ye alan imsakiye sayfasına göre İstanbul'da bugün imsak saat 06.07'de olacak. Peki iftar ve sahur saat kaçta? İşte 1 Mart 2025 Ramazan İstanbul İmsakiyesi.

İslam alemi için en özel aylardan olan Ramazan geldi çattı. İstanbul'da yaşayan Müslümanlarında heyecanla beklediği ve oruç ibadeti için imsak vakitlerini araştırdığı ilk gün, İstanbul'da imsak saat 06.07'de olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul İmsakiyesi olarak paylaştığı listeden diğer tüm günlerin
ni öğrenmek mümkün. İşte 1 Mart 2025 İstanbul İmsakiyesi ve oruç ile ilgili birkaç önemli bilgi.

İSTANBUL İMSAKİYE 2025: İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) alınan bilgilere göre, İstanbul'da imsak vakti 1 Mart 20215 tarihinde 06.07'de olacak.

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).


İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).


Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?


Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.



#İstanbul
#Ramazan
#Diyanet
#İstanbul İmsakiye 2025
#Sahur saati
#İftar saati

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL SAHUR SAATLERİ 2025: Sahur saat kaçta? 1 Mart Diyanet sahur vakitleri