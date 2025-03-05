İstanbul sahur vakti 6 Mart 2025: İstanbul'da bugün sahur saat kaçta? İstanbul İmsak vakti

Ramazan ayında günler bir bir geçerken, iftar ve sahur saatleri de araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'da oruç tutanlar bugün sahurun tam olarak kaçta olduğunu sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için yayınladığı imsakiyede imsak vakitleri yer almaktadır. Peki bugün İstanbul'da sahur saat kaçta?





İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? 6 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, İstanbul'da bugün (6 Mart) sahur vakti saat 05.59'da olacak .

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).





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