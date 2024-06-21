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İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İçişleri Bakanlığı rakamı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı. Bakanlık, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. İşte İstanbul’da yaşayan Suriyeli sayısı.

16:51 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 16:53 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbulda yaşayan yabancı sayısı kaç?
İstanbulda yaşayan yabancı sayısı kaç?

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı belli oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

İstanbul’da kaç yabancı yaşıyor?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 'gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi' istendi.


#İstanbul
#İçişleri Bakanlığı
#suriyeli
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